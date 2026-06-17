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Nathan Ake'den, Ederson'a Fenerbahçe telefonu!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin listesinde Manchester City forması giyen Nathan Ake, üst sıralarda yer alıyordu. Hollandalı savunmacıdan dikkat çeken bir Ederson hamlesi geldi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Haziran 2026 18:54
Fotoğraf: Imago
Nathan Ake'den, Ederson'a Fenerbahçe telefonu!
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Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna Aziz Yıldırım'ın oturmasının ardından transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertlilerin listesinin üst sıralarında Manchester City'de top koşturan Nathan Ake var. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TRT Spor'un haberine göre, Nathan Ake, Manchester City'den eski takım arkadaşı Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Ederson'u aradı ve sarı-lacivertli kulübü sordu.

Ederson'un Ake'ye Fenerbahçe ve İstanbul'dan övgüyle bahsettiği belirtildi. Dünya Kupası'nda olan Ake'nin transferi için temsilcisi ve ailesiyle temas halinde olduğu ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Ake geride bıraktığımız sezon Manchester City formasıyla 32 maçta süre aldı. 31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi.  

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