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Brezilya, Milletler Ligi'nde Fransa'ya set vermedi!

2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara'da düzenlenen ikinci haftasında Brezilya, Fransa'yı 3-0 yenerek turnuvadaki 5. galibiyetini elde etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Haziran 2026 18:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Brezilya, Milletler Ligi'nde Fransa'ya set vermedi!
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2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara'da düzenlenen ikinci haftasında Brezilya, Fransa'yı 3-0 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Brezilya, VNL'deki 5. galibiyetini alırken Fransa 4. kez yenildi.

Salon: Ankara

Hakemler: Sinisa Ovuka (Bosna Hersek), Nicolas Casado (Arjantin)

Fransa: Fanguedou, Danard-Selosse, Cazaute, Sylves, Ndiaye, Ratahiry (Gelin, Schalk, Stojiljkovic, Depie, Jaegy, Rotar, Elouga)

Brezilya: Bergmann, Diana, Tainara, Ana Cristina, Julia, Macris (Marcelle, Roberta, Kisy, Rosamaria)

Setler: 22-25, 19-25, 15-25

Süre: 86 dakika

 

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