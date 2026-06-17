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Haaland: ''İnanılmaz gurur duyuyorum''

Dünya Kupası'na 28 yıl sonra yeniden katılan Norveç'in yıldız golcüsü turnuvaya başlangıçla ilgili açıklamalarda bulundu.

calendar 17 Haziran 2026 17:03
Haber: DHA, Fotoğraf: X.com
SPORX AI BAKIŞI
Haaland: ''İnanılmaz gurur duyuyorum''
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Dünya Kupası I Grubu ilk hafta maçında Norveç, Irak'ı 4-1 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 1998'den 28 yıl sonra Dünya Kupası'na maçına çıkan Norveç'te ilk kez bu heyecanı yaşayan Erling Haaland 2 gol atarak, karşılaşmaya damga vurdu. Norveç'in 4-1 kazandığı karşılaşmada Norveç'in diğer golleri Ostigard ve Hussein'den (kendi kalesine) gelirken, Irak'ın tek golünü ise Aymen Hussein kaydetti.

Maçtan önce Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken, Erling Haaland'ı 'Dünyanın en iyi golcüsü' olarak nitelendirmişti.

Boston Stadyumu'nda oynanan maçın ardından konuşan Haaland ise duygularını şu sözlerle anlattı:

"Sanırım çoğu insan stadyumun içindeki büyük ekranda nasıl hissettiğimi gördü, bu yüzden çok fazla kişiye anlatmama gerek yok! Ama elbette harika bir duygu ve gururluyum. Dünya Kupası'nda ilk kez forma giymekten ve Norveç'in 28 yıl sonraki ilk Dünya Kupası maçını kazanmaktan inanılmaz gurur duyuyorum. İlk golüm güzeldi, ikincisi daha da güzeldi, bu yüzden harika ve iyi bir başlangıç yapabildiğimiz için herkesle gurur duyuyorum. Kazanmamız bekleniyordu ve şanslıyız ki kazandık. Şimdi Norveç'teki herkes mutlu olacak ve umarım insanlar kutlama yapacaklar."

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD11004133
2Avustralya11002023
3Türkiye100102-20
4Paraguay100114-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre10101101
2Kanada10101101
3Katar10101101
4Bosna Hersek10101101
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İskoçya11001013
2Fas10101101
3Brezilya10101101
4Haiti100101-10
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11007163
2Fildişi Sahili11001013
3Ekvador100101-10
4Curacao100117-60
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsveç11005143
2Japonya10102201
3Hollanda10102201
4Tunus100115-40
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Yeni Zelanda10102201
2İran10102201
3Belçika10101101
4Mısır10101101
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Uruguay10101101
2Suudi Arabistan10101101
3İspanya10100001
4Cape Verde10100001
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Norveç11004133
2Fransa11003123
3Senegal100113-20
4Irak100114-30
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin11003033
2Avusturya11003123
3Ürdün100113-20
4Cezayir100103-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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