Haaland: ''İnanılmaz gurur duyuyorum''
Dünya Kupası'na 28 yıl sonra yeniden katılan Norveç'in yıldız golcüsü turnuvaya başlangıçla ilgili açıklamalarda bulundu.
Maçtan önce Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken, Erling Haaland'ı 'Dünyanın en iyi golcüsü' olarak nitelendirmişti.
Boston Stadyumu'nda oynanan maçın ardından konuşan Haaland ise duygularını şu sözlerle anlattı:
"Sanırım çoğu insan stadyumun içindeki büyük ekranda nasıl hissettiğimi gördü, bu yüzden çok fazla kişiye anlatmama gerek yok! Ama elbette harika bir duygu ve gururluyum. Dünya Kupası'nda ilk kez forma giymekten ve Norveç'in 28 yıl sonraki ilk Dünya Kupası maçını kazanmaktan inanılmaz gurur duyuyorum. İlk golüm güzeldi, ikincisi daha da güzeldi, bu yüzden harika ve iyi bir başlangıç yapabildiğimiz için herkesle gurur duyuyorum. Kazanmamız bekleniyordu ve şanslıyız ki kazandık. Şimdi Norveç'teki herkes mutlu olacak ve umarım insanlar kutlama yapacaklar."
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|Avustralya
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|Türkiye
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|Paraguay
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|Meksika
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|Güney Kore
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|Çekya
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|Güney Afrika
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|Av.
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|İsviçre
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|2
|Kanada
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|1
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|3
|Katar
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|0
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|0
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|1
|0
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|4
|Bosna Hersek
|1
|0
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|0
|1
|1
|0
|1
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|Takımlar
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|A
|Y
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|1
|İskoçya
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|1
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|1
|3
|2
|Fas
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Brezilya
|1
|0
|1
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|1
|1
|0
|1
|4
|Haiti
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|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
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|A
|Y
|Av.
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|1
|Almanya
|1
|1
|0
|0
|7
|1
|6
|3
|2
|Fildişi Sahili
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|3
|Ekvador
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|4
|Curacao
|1
|0
|0
|1
|1
|7
|-6
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İsveç
|1
|1
|0
|0
|5
|1
|4
|3
|2
|Japonya
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|3
|Hollanda
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|4
|Tunus
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Yeni Zelanda
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|2
|İran
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|3
|Belçika
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Mısır
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
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|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Uruguay
|1
|0
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|0
|1
|1
|0
|1
|2
|Suudi Arabistan
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|İspanya
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|4
|Cape Verde
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|S
|Takımlar
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|B
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|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Norveç
|1
|1
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|0
|4
|1
|3
|3
|2
|Fransa
|1
|1
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|3
|1
|2
|3
|3
|Senegal
|1
|0
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|1
|3
|-2
|0
|4
|Irak
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Arjantin
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|2
|Avusturya
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|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|3
|Ürdün
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|0
|0
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|1
|3
|-2
|0
|4
|Cezayir
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Kongo D. Cumhuriyeti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Portekiz
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Özbekistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hırvatistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|İngiltere
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Gana
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Panama
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0