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Giovanni van Bronckhorst, Feyenoord'a geri döndü!

Bir dönem Türkiye'de Beşiktaş'ta görev yapan teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yeni adresi belli oldu. Hollanda temsilcisi Feyenoord, deneyimli hoca ile anlaşıklarını duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Haziran 2026 17:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Giovanni van Bronckhorst, Feyenoord'a geri döndü!
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Geçtiğimiz günlerde Robin van Persie ile yollarını ayrılan Feyenoord, yeni teknik direktörünü buldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hollanda ekibi, bir dönem ülkemizde Beşiktaş'ta görev yapan Giovanni van Bronckhorst ile anlaşma sağladı.

Yapılan açıklamada, "Giovanni van Bronckhorst, evine hoş geldin." ifadeler kullanıldı.

Giovanni van Bronckhorst daha önce Feyenoord'da görev almış ve 1 Hollanda Ligi, 2 Hollanda Kupası ve 2 Hollanda Süper Kupası şampiyonluğu sevinci yaşamıştı.

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