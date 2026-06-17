Giovanni van Bronckhorst, Feyenoord'a geri döndü!

Geçtiğimiz günlerde Robin van Persie ile yollarını ayrılan Feyenoord, yeni teknik direktörünü buldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hollanda ekibi, bir dönem ülkemizde Beşiktaş'ta görev yapan Giovanni van Bronckhorst ile anlaşma sağladı.
Yapılan açıklamada, "Giovanni van Bronckhorst, evine hoş geldin." ifadeler kullanıldı.
Giovanni van Bronckhorst daha önce Feyenoord'da görev almış ve 1 Hollanda Ligi, 2 Hollanda Kupası ve 2 Hollanda Süper Kupası şampiyonluğu sevinci yaşamıştı.
Yapılan açıklamada, "Giovanni van Bronckhorst, evine hoş geldin." ifadeler kullanıldı.
Giovanni van Bronckhorst daha önce Feyenoord'da görev almış ve 1 Hollanda Ligi, 2 Hollanda Kupası ve 2 Hollanda Süper Kupası şampiyonluğu sevinci yaşamıştı.