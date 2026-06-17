CANLI | Beşiktaş GAİN - Fenerbahçe Beko

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Beşiktaş GAİN, Fenerbahçe Beko'yu konuk ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma, saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN Sports Haber ve beIN Sports 5'ten canlı yayınlanıyor.
Müsabakayı Mehmet Serdar Ünal, Mehmet Şahin ve Ali Şakacı hakem üçlüsü yönetiyor.
CANLI SKOR:
BEŞİKTAŞ GAİN: 34
FENERBAHÇE BEKO: 37
(2. ÇEYREK)
1. ÇEYREK: 23-19
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
Final serisinin ilk müsabakasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 88-80 mağlup etti.
İkinci maçı taraftarı önünde 93-68 kazanan sarı-lacivertli takım, seride durumu 1-1 yaptı.
Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım, 2025-2026 sezonu şampiyonu olacak.
Müsabakayı Mehmet Serdar Ünal, Mehmet Şahin ve Ali Şakacı hakem üçlüsü yönetiyor.
CANLI SKOR:
BEŞİKTAŞ GAİN: 34
FENERBAHÇE BEKO: 37
(2. ÇEYREK)
1. ÇEYREK: 23-19
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
Final serisinin ilk müsabakasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 88-80 mağlup etti.
İkinci maçı taraftarı önünde 93-68 kazanan sarı-lacivertli takım, seride durumu 1-1 yaptı.
Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım, 2025-2026 sezonu şampiyonu olacak.