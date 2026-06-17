Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Demokratik Kongo, Portekiz karşısında tarihe geçti!

FIFA 2026 Dünya Kupası K Grubu ilk maçında Portekiz ile Demokratik Kongo 1-1 berabere kaldı.

calendar 17 Haziran 2026 22:00
SPORX AI BAKIŞI
Demokratik Kongo, Portekiz karşısında tarihe geçti!
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FIFA 2026 Dünya Kupası K Grubu ilk maçında Portekiz ile Demokratik Kongo karşılaştı. 

ABD'deki Houston Stadı'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı. 

Portekiz'in golünü 6. dakikada Joao Neves kaydetti. Demokratik Kongo'ya beraberliği getiren gol ise 45+5'te Yoane Wissa'dan geldi. 

Mücadelenin 2. yarısında gol sesi çıkmadı ve her iki takım da turnuvaya 1'er puanla başladı.

Bu sonuçla birlikte Demokratik Kongo, Dünya Kupası tarihinde ilk puanını aldı.

Portekiz, Dünya Kupası'nda bir sonraki maçında 23 Haziran saat 20:00'de Özbekistan ile karşılaşacak. 

Demokratik Kongo ise bir sonraki maçında 24 Haziran saat 05:00'te Kolombiya ile kozlarını paylaşacak. 

DETAYLAR GELİYOR...


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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD11004133
2Avustralya11002023
3Türkiye100102-20
4Paraguay100114-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre10101101
2Kanada10101101
3Katar10101101
4Bosna Hersek10101101
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İskoçya11001013
2Fas10101101
3Brezilya10101101
4Haiti100101-10
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11007163
2Fildişi Sahili11001013
3Ekvador100101-10
4Curacao100117-60
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsveç11005143
2Japonya10102201
3Hollanda10102201
4Tunus100115-40
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Yeni Zelanda10102201
2İran10102201
3Belçika10101101
4Mısır10101101
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Uruguay10101101
2Suudi Arabistan10101101
3İspanya10100001
4Cape Verde10100001
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Norveç11004133
2Fransa11003123
3Senegal100113-20
4Irak100114-30
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin11003033
2Avusturya11003123
3Ürdün100113-20
4Cezayir100103-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kongo D. Cumhuriyeti10101101
2Portekiz10101101
3Kolombiya00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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