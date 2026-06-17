Demokratik Kongo, Portekiz karşısında tarihe geçti!

ABD'deki Houston Stadı'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.





Yoane Wissa'dan geldi.





Bu sonuçla birlikte Demokratik Kongo, Dünya Kupası tarihinde ilk puanını aldı.

FIFA 2026 Dünya Kupası K Grubu ilk maçında Portekiz ile Demokratik Kongo karşılaştı.Portekiz'in golünü 6. dakikadakaydetti. Demokratik Kongo'ya beraberliği getiren gol ise 45+5'teMücadelenin 2. yarısında gol sesi çıkmadı ve her iki takım da turnuvaya 1'er puanla başladı.Portekiz, Dünya Kupası'nda bir sonraki maçında 23 Haziran saat 20:00'de Özbekistan ile karşılaşacak.Demokratik Kongo ise bir sonraki maçında 24 Haziran saat 05:00'te Kolombiya ile kozlarını paylaşacak.DETAYLAR GELİYOR...