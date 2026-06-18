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Aykut Kocaman'dan Nene isteği!

Fenerbahçe'nin teknik direktörü olması beklenen Aykut Kocaman'ın, Dorgeles Nene'nin takımda kalmasını istediği öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Haziran 2026 08:26
Haber: Takvim
Aykut Kocaman'dan Nene isteği!
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Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilmesi beklenen Aykut Kocaman'ın, kadro planlamasıyla ilgili ilk taleplerinden biri ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli ekipte geleceği merak konusu olan Dorgeles Nene için Kocaman'ın yönetime olumlu rapor verdiği ve genç futbolcunun takımda tutulmasını istediği öne sürüldü.

TAKIMDA KALMASINI İSTİYOR

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı Dorgeles Nene'nin bazı Avrupa kulüplerinin radarında olduğu belirtilirken, Aykut Kocaman'ın oyuncunun takımda kalmasından yana görüş bildirdiği öğrenildi.

Tecrübeli çalıştırıcının, Malili futbolcunun sahip olduğu hız, dinamizm ve hücum gücüyle sarı-lacivertli ekibe önemli katkılar sağlayacağını düşündüğü ifade edildi.

YÖNETİME OLUMLU RAPOR

Kocaman'ın, 23 yaşındaki futbolcunun gelişime açık bir oyuncu olduğunu belirterek yönetime olumlu rapor sunduğu kaydedildi. Genç oyuncunun yeni sezonda daha fazla sorumluluk alabileceğine inanan Kocaman'ın, Nene'nin kadroda tutulmasını istediği aktarıldı.

KARAR BEKLENİYOR

Fenerbahçe yönetiminin, teknik heyetin raporu doğrultusunda oyuncunun geleceğiyle ilgili kararını önümüzdeki günlerde netleştirmesi bekleniyor.

Sarı-lacivertli kulüpte yeni sezon planlaması sürerken, Dorgeles Nene'nin takımda kalıp kalmayacağı merakla takip ediliyor.

SEZON PERFORMANSI

Dorgeles Nene, geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 39 maça çıktı. 23 yaşındaki kanat oyuncusu bu karşılaşmalarda 11 gol atarken 6 da asist yaptı. Süper Lig'de 25 maçta 10 kez fileleri havalandıran Nene, sarı-lacivertli ekibin hücumdaki önemli kozlarından biri oldu.

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