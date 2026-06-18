Galatasaray'dan Real Madrid'in yıldızına transfer kancası

Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezon planlamasında rotasını Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi. Avrupa'da iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılıların, savunma hattı için Real Madrid forması giyen Raul Asencio'yu gündemine aldığı iddia edildi.
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Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir kadroyla mücadele etmeyi hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarında önceliği savunma hattına verdi. Sarı-kırmızılı yönetimin, stoper rotasyonunu güçlendirmek adına Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen isimleri yakından takip ettiği öğrenildi.
Bu doğrultuda gündeme gelen son ismin Real Madrid'in genç savunmacısı Raul Asencio olduğu belirtildi.
REAL MADRID'DE GELECEĞİ BELİRSİZ
Real Madrid'de yeni sezon yapılanması kapsamında savunma hattına takviye planlandığı, bu nedenle Raul Asencio'nun geleceğinin belirsizleştiği öne sürüldü. İspanyol futbolcunun, forma şansı bulabileceği ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takıma gitme fikrine sıcak baktığı ifade edildi.
DEVLER LİGİ DETAYI
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olması, transferde sarı-kırmızılıların elini güçlendiren detaylardan biri olarak gösteriliyor. Asencio'nun da düzenli forma giyebileceği ve Avrupa arenasında sahne alabileceği bir projeye olumlu yaklaşabileceği kaydedildi.
KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA
Real Madrid'in 23 yaşındaki savunmacı için kiralama formülüne sıcak bakabileceği iddia edildi. Galatasaray'ın ise oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve kısa süre içinde resmi adımların atılabileceği belirtildi.
ÇOK YÖNLÜ SAVUNMACI
Stoper bölgesinin yanı sıra sağ bekte de görev yapabilen Raul Asencio, Real Madrid altyapısından yetişti. A takımda önemli maç tecrübesi kazanan genç savunmacının, yeni sezonda daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı aktarıldı.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SAVUNMAYA TAKVİYE PLANI
Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir kadroyla mücadele etmeyi hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarında önceliği savunma hattına verdi. Sarı-kırmızılı yönetimin, stoper rotasyonunu güçlendirmek adına Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen isimleri yakından takip ettiği öğrenildi.
Bu doğrultuda gündeme gelen son ismin Real Madrid'in genç savunmacısı Raul Asencio olduğu belirtildi.
REAL MADRID'DE GELECEĞİ BELİRSİZ
Real Madrid'de yeni sezon yapılanması kapsamında savunma hattına takviye planlandığı, bu nedenle Raul Asencio'nun geleceğinin belirsizleştiği öne sürüldü. İspanyol futbolcunun, forma şansı bulabileceği ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takıma gitme fikrine sıcak baktığı ifade edildi.
DEVLER LİGİ DETAYI
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olması, transferde sarı-kırmızılıların elini güçlendiren detaylardan biri olarak gösteriliyor. Asencio'nun da düzenli forma giyebileceği ve Avrupa arenasında sahne alabileceği bir projeye olumlu yaklaşabileceği kaydedildi.
KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA
Real Madrid'in 23 yaşındaki savunmacı için kiralama formülüne sıcak bakabileceği iddia edildi. Galatasaray'ın ise oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve kısa süre içinde resmi adımların atılabileceği belirtildi.
ÇOK YÖNLÜ SAVUNMACI
Stoper bölgesinin yanı sıra sağ bekte de görev yapabilen Raul Asencio, Real Madrid altyapısından yetişti. A takımda önemli maç tecrübesi kazanan genç savunmacının, yeni sezonda daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı aktarıldı.