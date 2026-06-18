Beşiktaş'ın Leandro Trossard için transfer planı

El Bilal Toure ve Jota Silva ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta sol kanada mutlaka önemli bir transfer yapılacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE LİSTE BAŞI TROSSARD
Kanatlara büyük önem veren teknik direktör Vincenzo Italiano, gol ve asist katkısı yüksek bir oyuncunun kadroya dahil edilmesini istiyor. Siyah-beyazlılar bu doğrultuda şimdiye kadar birçok yıldız oyuncuyla temas kurdu. Premier Lig'in son şampiyonu Arsenal'de forma giyen Leandro Trossard bu isimlerin en başında geliyor.
BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF
Futbol Direktörü Önder Özen geçtiğimiz günlerde 31 yaşındaki Belçikalı yıldızın menajeriyle görüşerek resmi teklif yapmıştı. Trossard'ın bu teklife olumlu yaklaşması üzerine girişimlere hız verilmişti. Belçika Milli Takımı ile FIFA 2026 Dünya Kupası'nda bulunan Leandro Trossard'ın olası transferi için bu aşamada aceleci davranmak istemediği aktarıldı. Şampiyonluk yaşadığı Arsenal'den ayrılmaya hazırlanan yetenekli futbolcunun, geniş kapsamlı bir değerlendirme yaptıktan sonra geleceğiyle ilgili kararını vereceği kaydedildi.
BEŞİKTAŞ'IN PLANI
Beşiktaş ise Trossard'ı ikna etmek için yoğun biçimde girişimlerini sürdürüyor. Belçika'nın Dünya Kupası'ndaki maçları bitmeden yıldız futbolcuyla anlaşmak isteyen siyah-beyazlılar daha sonra Arsenal'le de el sıkışarak dev transferi tamamlamayı hedefliyor.
SEZON PERFORMANSI
Arsenal'de geçen sezon 50 maçta süre bulan Belçikalı yıldız, 8 gol attı ve 11 asist yaptı.
Kanatlara büyük önem veren teknik direktör Vincenzo Italiano, gol ve asist katkısı yüksek bir oyuncunun kadroya dahil edilmesini istiyor. Siyah-beyazlılar bu doğrultuda şimdiye kadar birçok yıldız oyuncuyla temas kurdu. Premier Lig'in son şampiyonu Arsenal'de forma giyen Leandro Trossard bu isimlerin en başında geliyor.
BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF
Futbol Direktörü Önder Özen geçtiğimiz günlerde 31 yaşındaki Belçikalı yıldızın menajeriyle görüşerek resmi teklif yapmıştı. Trossard'ın bu teklife olumlu yaklaşması üzerine girişimlere hız verilmişti. Belçika Milli Takımı ile FIFA 2026 Dünya Kupası'nda bulunan Leandro Trossard'ın olası transferi için bu aşamada aceleci davranmak istemediği aktarıldı. Şampiyonluk yaşadığı Arsenal'den ayrılmaya hazırlanan yetenekli futbolcunun, geniş kapsamlı bir değerlendirme yaptıktan sonra geleceğiyle ilgili kararını vereceği kaydedildi.
BEŞİKTAŞ'IN PLANI
Beşiktaş ise Trossard'ı ikna etmek için yoğun biçimde girişimlerini sürdürüyor. Belçika'nın Dünya Kupası'ndaki maçları bitmeden yıldız futbolcuyla anlaşmak isteyen siyah-beyazlılar daha sonra Arsenal'le de el sıkışarak dev transferi tamamlamayı hedefliyor.
SEZON PERFORMANSI
Arsenal'de geçen sezon 50 maçta süre bulan Belçikalı yıldız, 8 gol attı ve 11 asist yaptı.