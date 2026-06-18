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Beşiktaş'ın Leandro Trossard için transfer planı

Beşiktaş, teklif yaptığı Leandro Trossard'ı ikna etmek için yoğun çaba harcıyor. Belçika'nın Dünya Kupası'ndaki maçları bitmeden Trossard'la anlaşmak isteyen siyah-beyazlılar daha sonra Arsenal'le de el sıkışarak dev transferi tamamlamayı hedefliyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Haziran 2026 08:19
Haber: Milliyet, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ın Leandro Trossard için transfer planı
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El Bilal Toure ve Jota Silva ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta sol kanada mutlaka önemli bir transfer yapılacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla LİSTE BAŞI TROSSARD

Kanatlara büyük önem veren teknik direktör Vincenzo Italiano, gol ve asist katkısı yüksek bir oyuncunun kadroya dahil edilmesini istiyor. Siyah-beyazlılar bu doğrultuda şimdiye kadar birçok yıldız oyuncuyla temas kurdu. Premier Lig'in son şampiyonu Arsenal'de forma giyen Leandro Trossard bu isimlerin en başında geliyor.

BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF

Futbol Direktörü Önder Özen geçtiğimiz günlerde 31 yaşındaki Belçikalı yıldızın menajeriyle görüşerek resmi teklif yapmıştı. Trossard'ın bu teklife olumlu yaklaşması üzerine girişimlere hız verilmişti. Belçika Milli Takımı ile FIFA 2026 Dünya Kupası'nda bulunan Leandro Trossard'ın olası transferi için bu aşamada aceleci davranmak istemediği aktarıldı. Şampiyonluk yaşadığı Arsenal'den ayrılmaya hazırlanan yetenekli futbolcunun, geniş kapsamlı bir değerlendirme yaptıktan sonra geleceğiyle ilgili kararını vereceği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ'IN PLANI

Beşiktaş ise Trossard'ı ikna etmek için yoğun biçimde girişimlerini sürdürüyor. Belçika'nın Dünya Kupası'ndaki maçları bitmeden yıldız futbolcuyla anlaşmak isteyen siyah-beyazlılar daha sonra Arsenal'le de el sıkışarak dev transferi tamamlamayı hedefliyor.

SEZON PERFORMANSI

Arsenal'de geçen sezon 50 maçta süre bulan Belçikalı yıldız, 8 gol attı ve 11 asist yaptı.  

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