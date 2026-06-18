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Fenerbahçe'de Aykut Kocaman neden bekletildi?

Ali Koç yönetimi, Aykut Kocaman'ın görevine 18 Haziran 2018'de son verdi. Aziz Yıldırım yönetimi de yarım kalan o hikayeyi tamamlaması için Kocaman'ı 2 bin 922 gün sonra yani bugün yuvaya döndürecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Haziran 2026 07:49 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2026 07:56
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman neden bekletildi?
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Fenerbahçe 7 Haziran'da sandığa gitti. Şampiyonlar Ligi kurası çekildi. İlk maç 21 Temmuz'da ve sarı-lacivertliler neden hala yeni teknik direktörün açıklanmadığını sorguluyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Aziz Yıldırım yönetimi, eski teknik direktörü Aykut Kocaman'a vefa için bugüne kadar resmi açıklamayı bekletti. Çünkü 18 Haziran tarihi, Ali Koç'un kulübün başına geçtikten hemen sonra teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarını ayırdığı gündü. 18 Haziran 2018'de resmi olarak sözleşme feshi yapıldı.

18 HAZİRAN'DA AÇIKLANACAK

Aziz Yıldırım yönetimi de Kocaman'ın Fenerbahçe'ye dönüşünü 18 Haziran Perşembe günü yani bugün açıklayıp 61 yaşındaki teknik adamın yarım kalan hikayeyi tamamlamasını sağlayacak.

Kocaman böylece 2 bin 922 gün sonra yuvaya dönmüş olacak. Kocaman'ın açıklanmasının ardından transferler başlayacak.

İSTANBUL'A GELDİ VE ANLAŞTI!

Bu arada Kocaman'ın ekibinde yer alması beklenen Dirk Kuyt, Başkan Aziz Yıldırım ile görüşüp her konuda anlaştı. Eşyalarını toplamaya Belçika'ya giden Kuyt, Kocaman'ın açıklanmasının ardından İstanbul'a dönecek.  

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