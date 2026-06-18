Salih Uçan, Alanyaspor'a dönüyor

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Alanyaspor, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Turuncu-yeşilli ekip, eski oyuncusu Salih Uçan'ı yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ANLAŞMA YAKIN
Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Vincenzo Italiano'nun kadro planlamasında yer almayan ve siyah-beyazlı takımdan ayrılmaya hazırlanan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu için Alanyaspor devreye girdi. Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun deneyimli futbolcuyla yaptığı görüşmelerde anlaşmaya yaklaşıldığı öğrenildi.
Geçen sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 19 maça çıkan Salih Uçan, skor katkısı üretememişti. Türkiye Kupası'nda ise 1 gol ve 1 asistle takımına katkı sağlamıştı.
PEREIRA İSTEDİ
32 yaşındaki orta sahanın yerli rotasyona önemli katkı sağlayacağını düşünen Portekizli teknik direktör Joao Pereira, yönetime bu transferin yapılmasını istedi. Alanyaspor kurmayları, orta saha hattını güçlendirmek amacıyla 2019-2020 sezonunda turuncuyeşilli formayı giyen Salih ile kısa sürede resmi anlaşmaya varması bekleniyor.
Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Vincenzo Italiano'nun kadro planlamasında yer almayan ve siyah-beyazlı takımdan ayrılmaya hazırlanan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu için Alanyaspor devreye girdi. Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun deneyimli futbolcuyla yaptığı görüşmelerde anlaşmaya yaklaşıldığı öğrenildi.
Geçen sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 19 maça çıkan Salih Uçan, skor katkısı üretememişti. Türkiye Kupası'nda ise 1 gol ve 1 asistle takımına katkı sağlamıştı.
PEREIRA İSTEDİ
32 yaşındaki orta sahanın yerli rotasyona önemli katkı sağlayacağını düşünen Portekizli teknik direktör Joao Pereira, yönetime bu transferin yapılmasını istedi. Alanyaspor kurmayları, orta saha hattını güçlendirmek amacıyla 2019-2020 sezonunda turuncuyeşilli formayı giyen Salih ile kısa sürede resmi anlaşmaya varması bekleniyor.