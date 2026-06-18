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Galatasaray'a Premier Lig'den golcü önerisi

Galatasaray'ın, Chelsea'nin yollarını ayırmak istediği Liam Delap'ı gündemine aldığı belirtildi. İngiliz golcünün sarı-kırmızılılara önerildiği, son kararı Okan Buruk'un vereceği ifade edildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Haziran 2026 08:22 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2026 09:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Galatasaray'a Premier Lig'den golcü önerisi
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Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hücum hattı için dikkat çeken bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların, Chelsea'nin yollarını ayırmak istediği Liam Delap ile ilgilendiği belirtildi.

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İngiliz golcünün menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildiği ifade edildi. Sarı-kırmızılı yönetimin, 23 yaşındaki santrforun durumunu değerlendirmeye aldığı öğrenildi.



SON KARAR OKAN BURUK'UN

Transferle ilgili son kararı teknik direktör Okan Buruk'un vereceği kaydedildi. Galatasaray'ın, hücum hattındaki planlamaya göre Liam Delap için resmi adım atıp atmayacağı netlik kazanacak.



DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

İngiltere doğumlu santrfor, kariyerinde çıktığı 226 maçta 75 gol ve 25 asistlik performans sergiledi. Fizik gücü ve bitiriciliğiyle öne çıkan Delap'ın, Galatasaray'ın forvet alternatifleri arasında yer aldığı iddia edildi.

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