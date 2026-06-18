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Filenin Sultanları'nın rakibi Fransa

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde Fransa ile karşı karşıya gelecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Haziran 2026 08:46
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Filenin Sultanları'nın rakibi Fransa
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki ikinci maçında Fransa ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla VNL'in Ankara etabına 3-0'lık Belçika galibiyetiyle başlayan milliler, etaptaki ikinci karşılaşmasını Ankara Spor Salonu'nda Fransa'ya karşı oynayacak.

Nicolas Casado (Arjantin) ile Sinisa Ovuka (Bosna Hersek) hakem ikilisinin yöneteceği karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Organizasyonda Türkiye'nin 3 galibiyet, 2 mağlubiyeti, Fransa'nın 1 galibiyet, 4 mağlubiyeti bulunuyor.

Milli takım, Fransa'ya karşı son 4 resmi maçı da kazandı.

Ay-yıldızlıların ikinci etap maç programı şu şekilde:

- 18 Haziran Perşembe:

19.30 Türkiye-Fransa

- 20 Haziran Cuma:

19.30 Türkiye-Almanya

- 21 Haziran Cumartesi:

19.30 Türkiye-Çin

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