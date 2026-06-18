Filenin Sultanları'nın rakibi Fransa

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki ikinci maçında Fransa ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE VNL'in Ankara etabına 3-0'lık Belçika galibiyetiyle başlayan milliler, etaptaki ikinci karşılaşmasını Ankara Spor Salonu'nda Fransa'ya karşı oynayacak.
Nicolas Casado (Arjantin) ile Sinisa Ovuka (Bosna Hersek) hakem ikilisinin yöneteceği karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
Organizasyonda Türkiye'nin 3 galibiyet, 2 mağlubiyeti, Fransa'nın 1 galibiyet, 4 mağlubiyeti bulunuyor.
Milli takım, Fransa'ya karşı son 4 resmi maçı da kazandı.
Ay-yıldızlıların ikinci etap maç programı şu şekilde:
- 18 Haziran Perşembe:
19.30 Türkiye-Fransa
- 20 Haziran Cuma:
19.30 Türkiye-Almanya
- 21 Haziran Cumartesi:
19.30 Türkiye-Çin
Nicolas Casado (Arjantin) ile Sinisa Ovuka (Bosna Hersek) hakem ikilisinin yöneteceği karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
Organizasyonda Türkiye'nin 3 galibiyet, 2 mağlubiyeti, Fransa'nın 1 galibiyet, 4 mağlubiyeti bulunuyor.
Milli takım, Fransa'ya karşı son 4 resmi maçı da kazandı.
Ay-yıldızlıların ikinci etap maç programı şu şekilde:
- 18 Haziran Perşembe:
19.30 Türkiye-Fransa
- 20 Haziran Cuma:
19.30 Türkiye-Almanya
- 21 Haziran Cumartesi:
19.30 Türkiye-Çin