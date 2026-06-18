6 gollü harika maçta İngiltere, Hırvatistan'ı yıktı!

FIFA 2026 Dünya Kupası L Grubu 1. maçında İngiltere ile Hırvatistan takımları karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ABD'nin Arlington kentindeki Dallas Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İngiltere 4-2 kazandı.Mücadelenin 9. dakikasında İngiltere penaltı kazandı.'in kullandığı penaltıdaköşeyi doğru tahmin etti ve gole izin vermedi. Sonrasında VAR, Livakovic'in penaltı vuruşunda esnasında iki ayağının birinin çizgide olmadığıı belirtti ve penaltı tekrarlandı.12. dakikada kullandığı penaltıda bu kez hata yapmadı ve İngiltere'yi 1-0 öne geçirdi.Hırvatistan'a beraberliği getiren gol, 36. dakikada'dan geldi.Bu golden sadece 6 dakikada sonra İngiltere'deyeniden sahneye çıktı ve 42. dakikada takımını yeniden öne geçirdi.İlk yarının son anlarında, dakikalar 45+5'i gösterirken Hırvatistanlı, maça yeniden dengeyi getiren golü attı ve ilk yarı 2-2 beraberlikle sonuçlandı.İkinci yarının hemen başlarında İngiltere'de bu kezsahneye çıktı. 47. dakikada genç futbolcu, skoru 3-2'ye getirerek takımını bir kez daha öne geçirdi.Dakikalar 85'i gösterdiğinde ise bu kezİngiltere adına ağları havalandırdı ve farkı 2'ye çıkardı.Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve 4-2 kazanan İngiltere, Dünya Kupası'na 3 puanla başladı. Hırvatistan ise hanesine puan yazdıramadı.İngiltere, Dünya Kupası'ndaki bir sonraki maçını 23 Haziran saat 23:00'te Gana ile oynayacak. Hırvatistan ise bir sonraki maçında 24 Haziran saat 02:00'de Panama ile karşı karşıya gelecek.Gol düellosu şeklinde geçen ve Hırvatistan'ın kalesinde 4 gol gördüğü maçta, skora rağmen gecenin en çok konuşulan ismi Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Dominik Livakovic oldu.Büyük turnuvalarda Hırvatistan formasıyla devleşmesine alışık olduğumuz Livakovic, İngiltere karşısında adeta "Dünya Kupası modunu" yeniden açtı. İngiliz hücumcularına karşı çizgide üst üste inanılmaz refleks kurtarışlarına imza atan başarılı kaleci, farkın daha da açılmasını tek başına engelledi.

KANE, LINEKER'İN REKORUNU YAKALADI





Karşılaşmada iki kez fileleri havalandıran Harry Kane, Dünya Kupası kariyerindeki gol sayısını 10'a çıkardı.





Deneyimli golcü, bu performansıyla İngiltere Milli Takımı tarihinde Dünya Kupası organizasyonlarında en fazla gol atan oyuncu unvanını elinde bulunduran Gary Lineker'in rekoruna ortak oldu.





2018'DE GÜLEN TARAF HIRVATİSTAN OLMUŞTU





İngiltere ile Hırvatistan, 2018 Dünya Kupası'nın yarı final aşamasında da birbirlerine rakip olmuştu.





Uzatma dakikalarına taşınan mücadelede Hırvatistan, sahadan 2-1 galip ayrılarak tarihinde ilk kez Dünya Kupası finaline yükselme başarısı göstermişti.





BELLINGHAM, BÜYÜK TURNUVALARDA ÖNE ÇIKIYOR





Jude Bellingham, İngiltere Milli Takımı formasıyla kaydettiği 7 golün 4'ünü büyük organizasyonlarda attı.





Gol üretiminin yüzde 57'sini Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası karşılaşmalarında gerçekleştiren genç yıldız, İngiltere tarihinde en az 5 gol atan futbolcular arasında bu alandaki en yüksek orana ulaştı.





PERISIC, MESSI'NİN BAŞARISINA ORTAK OLDU





Ivan Perisic, İngiltere maçında yaptığı asistle dört ayrı Dünya Kupası'nda asist yapan ikinci futbolcu olarak kayıtlara geçti.





1966 yılından itibaren tutulan istatistiklere göre bu başarıyı daha önce yalnızca Lionel Messi elde etmişti. Perisic de bu istatistikte Arjantinli yıldızı yakalamayı başardı.





HARRY KANE'DEN 200 GOLE DOĞRUDAN KATKI





Harry Kane, Bayern Münih'e transfer olduğu günden bu yana kulüp ve milli takım kariyerinde toplam 200 gole doğrudan etki etti.



İngiliz forvet, söz konusu dönemde forma giydiği 178 maçta 168 gol kaydederken takım arkadaşlarına da 32 gol pası verdi.





MAÇTAN DAKİKALAR



Karşılaşmaya kontrollü başlayan İngiltere 9. dakikada penaltı kazandı. Kane, tekrar edilen penaltıyı gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi. Golün ardından rakip yarı alanda daha dikine oynamaya başlayan İngiltere, etkili hücumlar gerçekleştirerek oyunun kontrolünü bırakmadı. Golün ardından topu daha hızlı bir şekilde İngiltere ceza sahası etrafına taşımaya çalışan Hırvatistan aradığı golü 36. dakikada buldu. Kane'in 42. dakikada kafayla attığı golle bir kez daha öne geçen İngiltere ilk yarının bitimine saniyeler kala Musa'nın golünü engelleyemeyince devreye 2-2 eşitlikle girildi.



İngiltere ikinci yarıya golle başladı. 47. dakikada Bellingham'la skoru 3-2 yapan İngiltere 1 dakika sonra net bir fırsattan da yararlanamadı. 55. dakikadan itibaren 2 dakika Hırvatistan kalesini ablukaya alan ve üst üste tehlikeli pozisyonlara giren İngilizler, maçın bitmesine kısa bir süre kala Rashford'ın attığı golle skoru 4-2 yaptı.



9. dakikada İngiltere penaltı kazandı. Sağ taraftan Rice'ın kullandığı köşe vuruşu sonrasında topu uzaklaştırmak isteyen Modric'in Madueke'ye temasının ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Kane'in vuruşunu Livakovic kurtardı ancak daha sonra yapılan incelemenin ardından vuruşun tekrarına karar verildi. Bir kez daha topun başına geçen Kane, 12. dakikada topu ağlara gönderdi: 1-0



36. dakikada skora denge geldi. Vuskovic'in soldan gönderdiği topla ceza sahası içi sağ çaprazında buluşan Sucic'in dışarı çevirdiği topa Baturina gelişine vurarak filelerle buluşturdu: 1-1



42. dakikada İngiltere bir kez daha öne geçti. Rice'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına gönderdiği topu Kane kafayla gole çevirdi: 2-1



45+5. dakikada Hırvatistan yeniden oyunu dengeledi. Pasalic'in ceza sahasına gönderdiği uzun pasında Perisic kafayla topu sağdan bindiren Musa'ya bıraktı. Musa da gelişine düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-2



47. dakikada İngiltere'nin golü geldi. Anderson'un orta sahadan attığı pası sağdan kaparak çaprazdan ceza sahasına giren Bellingham'ın şutunda top uzak direğe çarparak ağlarla buluştu: 3-2



77. dakikada Hırvatistan, Matanovic'in ceza sahası içi sağ çaprazından şutuyla gole yaklaşsa da kaleci Pickford topun ağlara gitmesine izin vermedi.



85. dakikada İngiltere'de Rashford maçın skorunu tayin eden golü kaydetti. Hırvatistan savunmasında yaşanan boşluğu iyi değerlendiren İngilizlerde Saka'nın sağdan pasını müsait pozisyonda kontrol eden Rashford, ceza sahası içinde rahat bir vuruşla topu kalecinin yanından plaseyle ağlara bıraktı: 4-2



Karşılaşmayı İngilizler 4-2 kazandı.



Stat: Dallas



Hakemler: Clement Turpin, Nicolas Danos, Benjamin Pages (Fransa)



İngiltere: Pickford, James, Konsa, Stones (Dk. 87 Guehi), O'Reilly, Anderson, Rice (Dk. 72 Rogers), Madueke (Dk. 82 Saka), Bellingham (Dk. 79 Spence), Gordon (Dk. 72 Rashford), Kane



Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Gvardiol, Sutalo, Vuskovic (Dk. 66 Marco Pasalic), Modric (Dk. 58 Kovacic), Mario Pasalic (Dk. 78 Kramaric), Baturina (Dk. 78 Vlasic), Sucic, Perisic, Musa (Dk. 66 Matanovic)



Goller: Dk. 12 (Penaltıdan) ve Dk. 42 Kane, Dk. 47 Bellingham, Dk. 85 Rashford (İngiltere), Dk. 36 Baturina, Dk. 45+5 Musa (Hırvatistan)







