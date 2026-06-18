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Galatasaray'dan Camavinga için dev transfer planı! Teklifi ortaya çıktı!

Galatasaray'ın, Real Madrid forması giyen Eduardo Camavinga için 40 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi. Fransız yıldızla ilgili son kararı İspanyol devinin vereceği belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Haziran 2026 09:20
Haber: Sözcü, Fotoğraf: X.com
Galatasaray'dan Camavinga için dev transfer planı! Teklifi ortaya çıktı!
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Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme gelen son isim Eduardo Camavinga oldu. Sarı-kırmızılıların, Real Madrid forması giyen Fransız orta saha oyuncusu için devrede olduğu iddia edildi.

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Sözcü'de yer alan habere göre Galatasaray, Eduardo Camavinga transferi için 40 milyon euroyu gözden çıkardı. Sarı-kırmızılıların, 23 yaşındaki futbolcuya ise 8-10 milyon euro bandında bir teklif sunmayı planladığı öne sürüldü.

SON KARAR REAL MADRID'İN

Transfer sürecinde son kararı Real Madrid'in vereceği belirtildi. İspanyol devinin alacağı karar doğrultusunda Camavinga'nın da geleceğiyle ilgili yol haritasını netleştireceği ifade edildi.



SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR

Piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen Fransız futbolcunun, Real Madrid ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu nedenle transferin kolay olmayacağı, ancak Galatasaray'ın oyuncunun durumunu yakından takip ettiği kaydedildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Eduardo Camavinga, geride kalan sezonda Real Madrid formasıyla 43 resmi maçta görev aldı. Fransız orta saha, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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