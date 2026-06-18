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Galatasaray'dan Kerem Matışlı hamlesi

Galatasaray, Bursaspor forması giyen genç kaleci Kerem Matışlı için harekete geçti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Haziran 2026 10:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Instagram
Galatasaray'dan Kerem Matışlı hamlesi
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Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, transfer döneminde şimdiye kadar sessiz kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılılar, 10+4 olarak uygulanacak yeni yabancı kuralı nedeniyle ince eleyip sık dokurken yerli futbolcuların da kadroya katılması için çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Galatasaray, önemli bir potansiyel olarak gösterilen genç bir ismi gündemine aldı.

HEDEF KEREM MATIŞLI

Ertan Süzgün'ün haberine göre Galatasaray, Trendyol 1.Lig ekibi Bursaspor'da forma giyen genç kaleci Kerem Matışlı'yı transfer etmek istiyor.

Galatasaray ve Bursaspor yetkilileri arasında transfer için bonservis pazarlığı yapıldığı kaydedildi.

Öte yandan iki kulüp transfer için anlaşsa bile Kerem Matışlı'nın 1 sezon daha Bursaspor'da devam etme seçeneği bulunuyor.

SEZON PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 300 bin euro olarak gösterilen 19 yaşındaki file bekçisi geçen sezon Bursaspor formasıyla çıktığı 26 maçta 13 gol yerken 16 maçta ise kalesini gole kapattı.  

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