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Fenerbahçe'de yeniden Eljif Elmas sesleri!

Fenerbahçe'nin, eski futbolcusu Eljif Elmas'ı yeniden kadrosuna katmak için girişimlere başladığı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Haziran 2026 11:07
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de yeniden Eljif Elmas sesleri!
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalyan basınında yer alan haberlere göre sarı-lacivertli ekip, eski futbolcusu Eljif Elmas'ı yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti.

BONSERVİSİ LEİPZİG'DE

Bonservisi Alman ekibi Leipzig'de bulunan Kuzey Makedonyalı orta saha oyuncusunun, geçtiğimiz sezonu Napoli'de kiralık olarak geçirdiği belirtildi.

Napoli'nin, oyuncu için belirlenen 17 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmaya sıcak bakmadığı ifade edilirken, Elmas'ın geleceğinin yeniden şekillendiği kaydedildi.

RAKİPLERİ DE VAR

26 yaşındaki futbolcuyla Fenerbahçe'nin yanı sıra Juventus ve Aston Villa'nın da ilgilendiği aktarıldı.

Özellikle Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti'nin, Napoli'de birlikte çalıştığı Elmas'ı kadrosunda görmek istediği öne sürüldü.

FENERBAHÇE'DE İZ BIRAKMIŞTI

2017 yılında Rabotnicki'den Fenerbahçe'ye transfer olan Eljif Elmas, sarı-lacivertli formayla iki sezon geçirmişti.

Genç yaşta gösterdiği performansla dikkat çeken Elmas, 2019 yılında 17.7 milyon euro bonservis bedeliyle Napoli'ye transfer olmuştu.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 44 maça çıkan Eljif Elmas, 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Kuzey Makedonyalı futbolcunun Leipzig ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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