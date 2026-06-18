Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon belli olacak mı?

Fenerbahçe Beko, yarın deplasmanda Beşiktaş GAİN ile yapacağı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçını kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Süper Lig'de normal sezonu lider bitirerek ev sahibi avantajını ele alan sarı-lacivertli takım, final serisinin ilk maçında konuk ettiği siyah-beyazlılara 88-80 mağlup olarak 1-0 geri düştü. Taraftarı önündeki ikinci maçı 93-68 kazanan Fenerbahçe, seride durumu 1-1 yaptı. Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'na taşınan serinin üçüncü karşılaşmasından 82-71 galip ayrılan Fenerbahçe Beko, seride 2-1 öne geçti.
Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde dördüncü müsabaka yarın yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak derbiyi Zafer Yılmaz, Ziya Özorhon ve Hüseyin Çelik hakem üçlüsü yönetecek.
Fenerbahçe, yarın da kazanması durumunda 2025-2026 basketbol sezonunu şampiyon tamamlayacak. Beşiktaş GAİN ise taraftarı önünde galip gelerek seriyi beşinci ve son maça uzatmaya çalışacak.
FENERBAHÇE, 13. ŞAMPİYONLUĞA YAKIN
Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde 3'ü son 4 sezonda olmak üzere 12. kez şampiyonluk ipini göğüsledi.
İlk şampiyonluğunu 1990-1991 sezonunda elde eden sarı-lacivertli takım, 2006-2007, 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2021-2022, 2023-2024 ve 2024-2025'te kupayı müzesine götürdü.
Başantrenör Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri yarın parkeden galibiyetle ayrılmaları durumunda üst üste 3, toplamda ise 13. kez şampiyonluk sevinci yaşayacak.
BEŞİKTAŞ, ÜÇÜNCÜ ŞAMPİYONLUK İÇİN ÜMİTLERİNİ SÜRDÜRMENİN PEŞİNDE
Siyah-beyazlı takım, Basketbol Süper Ligi'nde üçüncü şampiyonluğu elde etmek için seriyi son maça taşımaya çalışacak.
Başantrenör Dusan Alimpijevic yönetiminde kısıtlı bütçesine rağmen iyi işler çıkaran Beşiktaş, Süper Lig'de daha önce 2 kez şampiyonluk elde etti. İlk şampiyonluğunu 1974-1975 sezonunda yaşayan siyah-beyazlılar, ikinci zaferini ise 2011-2012 sezonunda kazandı.
Beşiktaş GAİN, yarınki derbiyi taraftarının desteğiyle kazanarak seriyi uzatmak için mücadele edecek.
EN FAZLA ANADOLU EFES KAZANDI
Basketbol Süper Ligi'nde kupayı 16 kez müzesine götüren Anadolu Efes, en fazla şampiyonluk yaşayan takım olarak dikkati çekiyor.
Adını 2011-2012 sezonunda Anadolu Efes olarak değiştiren Efes Pilsen, lig tarihinde ilk şampiyonluğunu 1978-1979 sezonunda kazandı. Lacivert-beyazlılar, ligde 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 ve 2004-2005'te üst üste 4 şampiyonluk elde etti.
1982-1983, 1983-1984, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1995-1996, 1996-1997, 2008-2009, 2018-2019 ve 2020-2021'de de zirvede yer alan Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nde son şampiyonluğuna 2022-2023 sezonunda ulaştı.
Anadolu Efes'i 12 şampiyonlukla Fenerbahçe, 8 zaferle Eczacıbaşı, beşer şampiyonlukla Galatasaray ile İTÜ, 4 kupayla Ülkerspor, ikişer şampiyonlukla Beşiktaş, Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ, birer zaferle Altınordu ve Muhafızgücü izliyor.
ŞAMPİYONLAR
Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan takımlar şöyle:
Sezon Şampiyon
1966-1967 Altınordu
1967-1968 İTÜ
1968-1969 Galatasaray
1969-1970 İTÜ
1970-1971 İTÜ
1971-1972 İTÜ
1972-1973 İTÜ
1973-1974 Muhafızgücü
1974-1975 Beşiktaş
1975-1976 Eczacıbaşı
1976-1977 Eczacıbaşı
1977-1978 Eczacıbaşı
1978-1979 Efes Pilsen
1979-1980 Eczacıbaşı
1980-1981 Eczacıbaşı
1981-1982 Eczacıbaşı
1982-1983 Efes Pilsen
1983-1984 Efes Pilsen
1984-1985 Galatasaray
1985-1986 Galatasaray
1986-1987 Karşıyaka
1987-1988 Eczacıbaşı
1988-1989 Eczacıbaşı
1989-1990 Galatasaray
1990-1991 Fenerbahçe
1991-1992 Efes Pilsen
1992-1993 Efes Pilsen
1993-1994 Efes Pilsen
1994-1995 Ülkerspor
1995-1996 Efes Pilsen
1996-1997 Efes Pilsen
1997-1998 Ülkerspor
1998-1999 TOFAŞ
1999-2000 TOFAŞ
2000-2001 Ülkerspor
2001-2002 Efes Pilsen
2002-2003 Efes Pilsen
2003-2004 Efes Pilsen
2004-2005 Efes Pilsen
2005-2006 Ülkerspor
2006-2007 Fenerbahçe Ülker
2007-2008 Fenerbahçe Ülker
2008-2009 Efes Pilsen
2009-2010 Fenerbahçe Ülker
2010-2011 Fenerbahçe Ülker
2011-2012 Beşiktaş Milangaz
2012-2013 Galatasaray Medical Park
2013-2014 Fenerbahçe Ülker
2014-2015 Pınar Karşıyaka
2015-2016 Fenerbahçe Ülker
2016-2017 Fenerbahçe
2017-2018 Fenerbahçe Doğuş
2018-2019 Anadolu Efes
2019-2020 Tamamlanamadı
2020-2021 Anadolu Efes
2021-2022 Fenerbahçe Beko
2022-2023 Anadolu Efes
2023-2024 Fenerbahçe Beko
2024-2025 Fenerbahçe Beko
Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde dördüncü müsabaka yarın yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak derbiyi Zafer Yılmaz, Ziya Özorhon ve Hüseyin Çelik hakem üçlüsü yönetecek.
Fenerbahçe, yarın da kazanması durumunda 2025-2026 basketbol sezonunu şampiyon tamamlayacak. Beşiktaş GAİN ise taraftarı önünde galip gelerek seriyi beşinci ve son maça uzatmaya çalışacak.
FENERBAHÇE, 13. ŞAMPİYONLUĞA YAKIN
Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde 3'ü son 4 sezonda olmak üzere 12. kez şampiyonluk ipini göğüsledi.
İlk şampiyonluğunu 1990-1991 sezonunda elde eden sarı-lacivertli takım, 2006-2007, 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2021-2022, 2023-2024 ve 2024-2025'te kupayı müzesine götürdü.
Başantrenör Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri yarın parkeden galibiyetle ayrılmaları durumunda üst üste 3, toplamda ise 13. kez şampiyonluk sevinci yaşayacak.
BEŞİKTAŞ, ÜÇÜNCÜ ŞAMPİYONLUK İÇİN ÜMİTLERİNİ SÜRDÜRMENİN PEŞİNDE
Siyah-beyazlı takım, Basketbol Süper Ligi'nde üçüncü şampiyonluğu elde etmek için seriyi son maça taşımaya çalışacak.
Başantrenör Dusan Alimpijevic yönetiminde kısıtlı bütçesine rağmen iyi işler çıkaran Beşiktaş, Süper Lig'de daha önce 2 kez şampiyonluk elde etti. İlk şampiyonluğunu 1974-1975 sezonunda yaşayan siyah-beyazlılar, ikinci zaferini ise 2011-2012 sezonunda kazandı.
Beşiktaş GAİN, yarınki derbiyi taraftarının desteğiyle kazanarak seriyi uzatmak için mücadele edecek.
EN FAZLA ANADOLU EFES KAZANDI
Basketbol Süper Ligi'nde kupayı 16 kez müzesine götüren Anadolu Efes, en fazla şampiyonluk yaşayan takım olarak dikkati çekiyor.
Adını 2011-2012 sezonunda Anadolu Efes olarak değiştiren Efes Pilsen, lig tarihinde ilk şampiyonluğunu 1978-1979 sezonunda kazandı. Lacivert-beyazlılar, ligde 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 ve 2004-2005'te üst üste 4 şampiyonluk elde etti.
1982-1983, 1983-1984, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1995-1996, 1996-1997, 2008-2009, 2018-2019 ve 2020-2021'de de zirvede yer alan Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nde son şampiyonluğuna 2022-2023 sezonunda ulaştı.
Anadolu Efes'i 12 şampiyonlukla Fenerbahçe, 8 zaferle Eczacıbaşı, beşer şampiyonlukla Galatasaray ile İTÜ, 4 kupayla Ülkerspor, ikişer şampiyonlukla Beşiktaş, Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ, birer zaferle Altınordu ve Muhafızgücü izliyor.
ŞAMPİYONLAR
Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan takımlar şöyle:
Sezon Şampiyon
1966-1967 Altınordu
1967-1968 İTÜ
1968-1969 Galatasaray
1969-1970 İTÜ
1970-1971 İTÜ
1971-1972 İTÜ
1972-1973 İTÜ
1973-1974 Muhafızgücü
1974-1975 Beşiktaş
1975-1976 Eczacıbaşı
1976-1977 Eczacıbaşı
1977-1978 Eczacıbaşı
1978-1979 Efes Pilsen
1979-1980 Eczacıbaşı
1980-1981 Eczacıbaşı
1981-1982 Eczacıbaşı
1982-1983 Efes Pilsen
1983-1984 Efes Pilsen
1984-1985 Galatasaray
1985-1986 Galatasaray
1986-1987 Karşıyaka
1987-1988 Eczacıbaşı
1988-1989 Eczacıbaşı
1989-1990 Galatasaray
1990-1991 Fenerbahçe
1991-1992 Efes Pilsen
1992-1993 Efes Pilsen
1993-1994 Efes Pilsen
1994-1995 Ülkerspor
1995-1996 Efes Pilsen
1996-1997 Efes Pilsen
1997-1998 Ülkerspor
1998-1999 TOFAŞ
1999-2000 TOFAŞ
2000-2001 Ülkerspor
2001-2002 Efes Pilsen
2002-2003 Efes Pilsen
2003-2004 Efes Pilsen
2004-2005 Efes Pilsen
2005-2006 Ülkerspor
2006-2007 Fenerbahçe Ülker
2007-2008 Fenerbahçe Ülker
2008-2009 Efes Pilsen
2009-2010 Fenerbahçe Ülker
2010-2011 Fenerbahçe Ülker
2011-2012 Beşiktaş Milangaz
2012-2013 Galatasaray Medical Park
2013-2014 Fenerbahçe Ülker
2014-2015 Pınar Karşıyaka
2015-2016 Fenerbahçe Ülker
2016-2017 Fenerbahçe
2017-2018 Fenerbahçe Doğuş
2018-2019 Anadolu Efes
2019-2020 Tamamlanamadı
2020-2021 Anadolu Efes
2021-2022 Fenerbahçe Beko
2022-2023 Anadolu Efes
2023-2024 Fenerbahçe Beko
2024-2025 Fenerbahçe Beko