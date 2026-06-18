18 Haziran
Çekya-Güney Afrika
19:00
18 Haziran
İsviçre-Bosna Hersek
22:00
19 Haziran
Kanada-Katar
01:00
19 Haziran
Meksika-Güney Kore
04:00
18 Haziran
IFK Goeteborg-Vaalerenga
18:00

Beşiktaş için Djibril Sow iddiası!

Beşiktaş'ın, Sevilla forması giyen orta saha oyuncusu Djibril Sow için teklif yaptığı iddia edildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Haziran 2026 12:47
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş için Djibril Sow iddiası!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş için İspanya'dan Djibril Sow iddiası gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla BEŞİKTAŞ TEKLİF YAPTI

İspanyol basınında yer alan habere göre Beşiktaş, Sevilla forması giyen orta saha Djibril Sow için resmi teklif yaptı.

Ficherio'nun haberine göre siyah-beyazlılar, İsviçreli orta saha için 5 milyon euroyu aşan sabit ödeme ve bonuslarla birlikte 7 milyon euroya ulaşabilecek bir teklif sundu.

Maaş limiti nedeniyle oyuncu satışı yapmak zorunda olan Sevilla'nın ise bonusların tamamını garanti ödemeye çevirmek istediği belirtildi.

Teknik direktör Luis Garcia Plaza'nın takımda görmek istediği Sow'un transferde son kararı kendisinin vereceği, Sevilla'nın ise sürecin temmuz ayındaki sağlık kontrolleri başlamadan önce netleşmesini istediği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Sevilla'da geride kalan sezonda 35 maçta süre bulan Sow, 5 gol attı ve 4 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.