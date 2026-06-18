LeBron için maaş indirimi görüşmeleri başladı; yeni sözleşme bekleniyor

Yıldız oyuncu LeBron James ile Los Angeles Lakers'ın yeni sözleşme görüşmelerine başladığı ve tarafların anlaşma sağlama konusunda karşılıklı istekli olduğu bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE NBA Finalleri'nin cumartesi günü sona ermesinin ardından takımlar, kendi serbest oyuncularıyla resmi görüşmelere başlama hakkı elde etmişti.
ESPN Los Angeles'a konuşan Brian Windhorst, taraflar arasındaki sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"LeBron ile Lakers arasında karşılıklı müzakerelerin başladığına inanıyorum. Serbest oyuncu döneminin başlamasına iki hafta kaldı. Ellerinde bir anlaşmaya varmak için iki haftalık süre var ve ben bunu başaracaklarını düşünüyorum."
Windhorst, James'in Lakers'a dönmesini beklediğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
"LeBron'ın Lakers'a geri döneceğine ve tarafların hem oyuncu açısından tatmin edici hem de Lakers'a kadroyu güçlendirebilmek için esneklik sağlayacak bir maaş üzerinde anlaşacağına inanıyorum."
Deneyimli gazeteciye göre James'in alacağı ücret, Lakers'ın serbest oyuncu piyasasında gerçekleştirebileceği hamlelere bağlı olarak değişebilir.
"Bir çıkmaz yaşanması ve LeBron'ın 1 Temmuz'a gelindiğinde Lakers'tan memnun olmaması ihtimal dışı değil. Böyle bir durumda diğer seçeneklerini değerlendirebilir. Bunun kesinleşmiş bir anlaşma olduğunu söylemek istemiyorum ancak iki tarafın da bu ortaklığı sürdürmek için güçlü bir niyeti var."
LeBron James, 2018 yılında Lakers'a katılmış ve organizasyonu 2020 NBA şampiyonluğuna, 2023 yılında ise Batı Konferansı Finalleri'ne taşımıştı.
Lakers'ın 2025 takas döneminde Luka Doncic'i kadrosuna katmasının ardından organizasyonun genç süperstar etrafında yeniden yapılanmaya başladığı açık şekilde görülmüştü. 2025 yazında James'in gelecekte başka bir takımda oynayabileceği yönünde güçlü sinyaller bulunurken, son gelişmeler onun Lakers'ta kalma ihtimalini ciddi şekilde artırdı.
Windhorst, "Birlikteliklerinin devam edeceği konusunda iyimserim" ifadelerini kullandı.
LeBron'ın bu yaz maaş bütçesinde 59.6 milyon dolarlık bir yük oluşturduğu belirtilirken Windhorst, yıldız oyuncunun 2026-27 sezonunda bu rakamın "çok daha altında" bir ücret kazanacağını öne sürdü.
Öte yandan Golden State Warriors'ın serbest oyuncu piyasası açıldığında James'e yaklaşık 15 milyon dolar değerindeki tam vergi mükellefi olmayan orta seviye istisna (Non-Taxpayer Mid-Level Exception) teklif etmeye hazır olduğu bildiriliyor.
Lakers'ın ayrıca Austin Reaves ve Rui Hachimura'nın sözleşme durumlarıyla ilgili de önemli kararlar vermesi gerekiyor.
Windhorst, LeBron'ın organizasyonun yaz dönemi planlarında kendisini gerçek bir ortak olarak görmesi halinde daha düşük maaşı kabul etmeye açık olduğunu da belirtti. James'in benzer bir fedakârlık teklifini 2024 yılında Lakers'ın Klay Thompson ve Jonas Valanciunas gibi oyuncuları kadroya katmaya çalıştığı süreçte de yaptığı hatırlatıldı.
ESPN Los Angeles'a konuşan Brian Windhorst, taraflar arasındaki sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"LeBron ile Lakers arasında karşılıklı müzakerelerin başladığına inanıyorum. Serbest oyuncu döneminin başlamasına iki hafta kaldı. Ellerinde bir anlaşmaya varmak için iki haftalık süre var ve ben bunu başaracaklarını düşünüyorum."
Windhorst, James'in Lakers'a dönmesini beklediğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
"LeBron'ın Lakers'a geri döneceğine ve tarafların hem oyuncu açısından tatmin edici hem de Lakers'a kadroyu güçlendirebilmek için esneklik sağlayacak bir maaş üzerinde anlaşacağına inanıyorum."
Deneyimli gazeteciye göre James'in alacağı ücret, Lakers'ın serbest oyuncu piyasasında gerçekleştirebileceği hamlelere bağlı olarak değişebilir.
"Bir çıkmaz yaşanması ve LeBron'ın 1 Temmuz'a gelindiğinde Lakers'tan memnun olmaması ihtimal dışı değil. Böyle bir durumda diğer seçeneklerini değerlendirebilir. Bunun kesinleşmiş bir anlaşma olduğunu söylemek istemiyorum ancak iki tarafın da bu ortaklığı sürdürmek için güçlü bir niyeti var."
LeBron James, 2018 yılında Lakers'a katılmış ve organizasyonu 2020 NBA şampiyonluğuna, 2023 yılında ise Batı Konferansı Finalleri'ne taşımıştı.
Lakers'ın 2025 takas döneminde Luka Doncic'i kadrosuna katmasının ardından organizasyonun genç süperstar etrafında yeniden yapılanmaya başladığı açık şekilde görülmüştü. 2025 yazında James'in gelecekte başka bir takımda oynayabileceği yönünde güçlü sinyaller bulunurken, son gelişmeler onun Lakers'ta kalma ihtimalini ciddi şekilde artırdı.
Windhorst, "Birlikteliklerinin devam edeceği konusunda iyimserim" ifadelerini kullandı.
LeBron'ın bu yaz maaş bütçesinde 59.6 milyon dolarlık bir yük oluşturduğu belirtilirken Windhorst, yıldız oyuncunun 2026-27 sezonunda bu rakamın "çok daha altında" bir ücret kazanacağını öne sürdü.
Öte yandan Golden State Warriors'ın serbest oyuncu piyasası açıldığında James'e yaklaşık 15 milyon dolar değerindeki tam vergi mükellefi olmayan orta seviye istisna (Non-Taxpayer Mid-Level Exception) teklif etmeye hazır olduğu bildiriliyor.
Lakers'ın ayrıca Austin Reaves ve Rui Hachimura'nın sözleşme durumlarıyla ilgili de önemli kararlar vermesi gerekiyor.
Windhorst, LeBron'ın organizasyonun yaz dönemi planlarında kendisini gerçek bir ortak olarak görmesi halinde daha düşük maaşı kabul etmeye açık olduğunu da belirtti. James'in benzer bir fedakârlık teklifini 2024 yılında Lakers'ın Klay Thompson ve Jonas Valanciunas gibi oyuncuları kadroya katmaya çalıştığı süreçte de yaptığı hatırlatıldı.