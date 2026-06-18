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Fenerbahçe ve Galatasaray'da ortak hedef: Ümit Akdağ

Fenerbahçe ve Galatasaray, Alanyaspor forması giyen savunma oyuncusu Ümit Akdağ ile ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Haziran 2026 11:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe ve Galatasaray'da ortak hedef: Ümit Akdağ
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Fenerbahçe ve Galatasaray, yeni yabancı kuralıyla birlikte transferde özellikle yerli oyunculara yöneldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İki ezeli rakip, Alanyaspor forması altında başarılı ve dikkat çeken bir sezonu geride bırakan Ümit Akdağ ile ilgileniyor.

GİRİŞİMLER BEKLENİYOR

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, 22 yaşındaki savunma oyuncusunun transferi için girişimlerde bulunması bekleniyor.

Alanyaspor'da geride kalan sezonda 36 maçta süre bulan Ümit Akdağ, savunma performansının yanı sıra 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

PİYASA DEĞERİ, SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen genç savunma oyuncusunun, Alanyaspor ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

 

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