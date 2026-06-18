18 Haziran
Çekya-Güney Afrika
19:00
18 Haziran
İsviçre-Bosna Hersek
22:00
19 Haziran
Kanada-Katar
01:00
19 Haziran
Meksika-Güney Kore
04:00
18 Haziran
IFK Goeteborg-Vaalerenga
18:00

İrfan Can Eğribayat'a Süper Lig'den talip

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Fenerbahçe'den kaleci İrfan Can Eğribayat ile ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Haziran 2026 12:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İrfan Can Eğribayat'a Süper Lig'den talip
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Samsunspor, geçen sezon Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı İrfan Can Eğribayat'ın opsiyonunu kullanmadı.

GENÇLERBİRLİĞİ İSTİYOR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 27 yaşındaki kaleci, bu gelişmeyle birlikte Fenerbahçe'ye geri döndü. Fenerbahçe'ye geri dönen İrfan Can Kahveci'ye Süper Lig'den talip çıktı. Gençlerbirliği, 27 yaşındaki kaleciyi kadrosuna katmak istiyor.

FENERBAHÇE SICAK BAKIYOR

Başkent ekibinin başkanı Arda Çakmak, "İrfan Can Eğribayat'ın transferi için Fenerbahçe ile sözlü bir görüşmemiz oldu." diye konuştu. Fenerbahçe, takımda düşünmediği İrfan Can'ın ayrılığına sıcak bakıyor.

Fenerbahçe ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan İrfan Can Eğribayat'ın, geleceğinin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.