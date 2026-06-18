İrfan Can Eğribayat'a Süper Lig'den talip

Samsunspor, geçen sezon Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı İrfan Can Eğribayat'ın opsiyonunu kullanmadı.
GENÇLERBİRLİĞİ İSTİYOR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 27 yaşındaki kaleci, bu gelişmeyle birlikte Fenerbahçe'ye geri döndü. Fenerbahçe'ye geri dönen İrfan Can Kahveci'ye Süper Lig'den talip çıktı. Gençlerbirliği, 27 yaşındaki kaleciyi kadrosuna katmak istiyor.
FENERBAHÇE SICAK BAKIYOR
Başkent ekibinin başkanı Arda Çakmak, "İrfan Can Eğribayat'ın transferi için Fenerbahçe ile sözlü bir görüşmemiz oldu." diye konuştu. Fenerbahçe, takımda düşünmediği İrfan Can'ın ayrılığına sıcak bakıyor.
Fenerbahçe ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan İrfan Can Eğribayat'ın, geleceğinin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.
GENÇLERBİRLİĞİ İSTİYOR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 27 yaşındaki kaleci, bu gelişmeyle birlikte Fenerbahçe'ye geri döndü. Fenerbahçe'ye geri dönen İrfan Can Kahveci'ye Süper Lig'den talip çıktı. Gençlerbirliği, 27 yaşındaki kaleciyi kadrosuna katmak istiyor.
FENERBAHÇE SICAK BAKIYOR
Başkent ekibinin başkanı Arda Çakmak, "İrfan Can Eğribayat'ın transferi için Fenerbahçe ile sözlü bir görüşmemiz oldu." diye konuştu. Fenerbahçe, takımda düşünmediği İrfan Can'ın ayrılığına sıcak bakıyor.
Fenerbahçe ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan İrfan Can Eğribayat'ın, geleceğinin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.