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"Warriors, LeBron James'e 15 milyon dolarlık teklif hazırlığında" iddiası

Golden State Warriors, LeBron James'in bu yaz Los Angeles Lakers'tan ayrılıp ayrılmayacağını bilmese de olası bir ayrılık durumuna karşı hazırlık yapıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Haziran 2026 12:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
'Warriors, LeBron James'e 15 milyon dolarlık teklif hazırlığında' iddiası
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Golden State Warriors, LeBron James'in bu yaz Los Angeles Lakers'tan ayrılıp ayrılmayacağını bilmese de olası bir ayrılık durumuna karşı hazırlık yapıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ESPN'den Anthony Slater'ın haberine göre Warriors yönetimi, James ile Lakers arasındaki görüşmelerin olumsuz sonuçlanması halinde yıldız oyuncuya yaklaşık 15 milyon dolar değerindeki Non-Taxpayer Mid-Level Exception teklifini sunmaya hazır.

Bu teklifin yapılabilmesi için Warriors'ın maaş bütçesinde ilk vergi sınırının (first apron) altına inmesi gerekiyor. Çünkü söz konusu istisnanın kullanılması, takımı bu sınırın altında kalmaya zorlayan bir "hard cap" uygulamasını beraberinde getiriyor.

Buna rağmen Golden State yönetimi, gerekli mali alanı oluşturabileceği konusunda oldukça emin.

Haberde, Warriors'ın ek harcama gücü yaratma planının büyük ölçüde Draymond Green'in mevcut sözleşmesinden çıkış yapıp daha düşük yıllık ücret içeren yeni bir anlaşma imzalamasına bağlı olduğu belirtildi.

Ayrıca Draymond Green ile LeBron James'in aynı menajerlik şirketi olan Klutch Sports tarafından temsil edildiği de özellikle vurgulandı.

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