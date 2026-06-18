18 Haziran
Çekya-Güney Afrika
19:00
18 Haziran
İsviçre-Bosna Hersek
22:00
19 Haziran
Kanada-Katar
01:00
19 Haziran
Meksika-Güney Kore
04:00
18 Haziran
IFK Goeteborg-Vaalerenga
18:00

Fenerbahçe'de alternatif aday Jose Gimenez

Stoper transferi için Nathan Ake ve Malang Sarr'ı gündeminde tutan Fenerbahçe, Atletico Madrid'den Jose Gimenez'i de alternatif olarak listesinde tutuyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Haziran 2026 10:46
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de alternatif aday Jose Gimenez
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Stoper hattını güçlendirecek Fenerbahçe'de Atletico Madrid'in 31 yaşındaki stoperi Jose Maria Gimenez de listeye eklendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Malang Sarr ve Nathan Ake için temaslarını sürdüren sarı-lacivertliler, Gimenez'i de alternatif olarak listede tutuyor.

Fenerbahçe'de kısa sürede stoper transferinin netleşmesi amaçlanıyor.

Atletico Madrid'de geçen sezon 25 maçta süre bulan 31 yaşındaki Gimenez, savunma performansının yanı sıra 1 gol ve 1 asistle skor katkısı verdi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.