Fenerbahçe'de alternatif aday Jose Gimenez

Stoper hattını güçlendirecek Fenerbahçe'de Atletico Madrid'in 31 yaşındaki stoperi Jose Maria Gimenez de listeye eklendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Malang Sarr ve Nathan Ake için temaslarını sürdüren sarı-lacivertliler, Gimenez'i de alternatif olarak listede tutuyor.
Fenerbahçe'de kısa sürede stoper transferinin netleşmesi amaçlanıyor.
Atletico Madrid'de geçen sezon 25 maçta süre bulan 31 yaşındaki Gimenez, savunma performansının yanı sıra 1 gol ve 1 asistle skor katkısı verdi.
Fenerbahçe'de kısa sürede stoper transferinin netleşmesi amaçlanıyor.
Atletico Madrid'de geçen sezon 25 maçta süre bulan 31 yaşındaki Gimenez, savunma performansının yanı sıra 1 gol ve 1 asistle skor katkısı verdi.