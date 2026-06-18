Barış Göktürk'ten dikkat çeken paylaşım!

Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli taraftarlara mesaj verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ailesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Göktürk, yoğun çalışma temposuna dikkat çekerek kulübün hedeflerine vurgu yaptı.
"ŞAMPİYON YAPACAĞIZ"
Barış Göktürk paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Haftada 7 gün ve günde 16 saat çalışıyoruz. Fenerbahçe'mizi hep birlikte ŞAMPİYON yapacağız! Bu olağanüstü şartlara uyum sağlayan ailelerimize, Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ediyorum. Sizlerin desteğiyle daha güçlüyüz."
"ŞAMPİYON YAPACAĞIZ"
Barış Göktürk paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Haftada 7 gün ve günde 16 saat çalışıyoruz. Fenerbahçe'mizi hep birlikte ŞAMPİYON yapacağız! Bu olağanüstü şartlara uyum sağlayan ailelerimize, Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ediyorum. Sizlerin desteğiyle daha güçlüyüz."