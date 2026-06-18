İlkokulda Devamsızlıktan Kalma Var mı? Devamsızlık Kuralları Merak Ediliyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) mevcut uygulamalarına göre ilkokul öğrencileri için devamsızlık nedeniyle doğrudan sınıfta bırakma uygulaması bulunmuyor.

İlkokulda devamsızlık sınırı var mı?

İlkokul kademesinde öğrencilerin okula düzenli devam etmeleri bekleniyor. Devamsızlık yapan öğrenciler okul yönetimi tarafından takip edilirken, veliler de bilgilendiriliyor.

Ancak ortaokul ve lise kademelerinde olduğu gibi belirli bir devamsızlık süresinin aşılması durumunda otomatik olarak sınıf tekrarı yapılması söz konusu değil.

Devamsızlık yapan öğrenci sınıfta kalır mı?

İlkokullarda esas olan öğrencinin akademik ve sosyal gelişiminin bütüncül olarak değerlendirilmesidir. Bu nedenle yalnızca devamsızlık süresine bakılarak öğrencinin sınıf tekrarı yapmasına karar verilmez.

Ancak çok uzun süre okula devam etmeyen öğrenciler için okul yönetimi, öğretmenler ve velilerle birlikte değerlendirme süreci yürütülebilir.

MEB devamsızlık konusunda ne diyor?

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin eğitimden kopmaması için düzenli devamın önemine dikkat çekiyor. Okul yönetimleri devamsızlık yapan öğrencilerin durumunu yakından takip ederek ailelerle iletişim kuruyor.

Amaç, öğrencilerin eğitim süreçlerine aktif şekilde katılımını sağlamak ve öğrenme kayıplarını en aza indirmek olarak belirtiliyor.

Veliler nelere dikkat etmeli?

Uzmanlar, ilkokul öğrencilerinin derslerden geri kalmaması için mümkün olduğunca düzenli şekilde okula devam etmeleri gerektiğini vurguluyor.

Velilerin;

Devamsızlık durumlarını e-Okul üzerinden takip etmeleri,

Okul yönetimiyle iletişimde kalmaları,

Uzun süreli devamsızlıklarda gerekli belgeleri sunmaları

öneriliyor.

Sonuç: İlkokulda Devamsızlıktan Kalma Var mı?

Hayır, ilkokulda devamsızlık nedeniyle doğrudan sınıfta bırakma uygulaması bulunmamaktadır. Ancak öğrencilerin eğitim süreçlerinden geri kalmamaları için düzenli devam etmeleri büyük önem taşımaktadır. Devamsızlık durumları okul yönetimleri tarafından takip edilmekte ve gerekli durumlarda veliler bilgilendirilmektedir