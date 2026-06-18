Real Madrid, Konate'yi duyurdu!

Real Madrid, savunmasına beklenen transferini yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İspanyol devi, Liverpool'dan ayrılan ve daha önce anlaşmaya vardığı Ibrahima Konate transferini resmen duyurdu.
Real Madrid, Fransız savunma oyuncusu ile 2030 yılına kadar sürecek sözleşme imzalandığını açıkladı.
Konate, Real Madrid'in bu sezon 3. resmi transferi oldu. İspanyol devi, geçtiğimiz iki günde Chelsea'den Marc Cucurella ve Manchester City'den ayrılan Bernardo Silva transferlerini açıklamıştı.
27 yaşındaki Konate, 2021 yılında imza attığı Liverpool'da 183 maça çıktı. Fransız oyuncu, bu maçlarda savunma performansının yanı sıra 7 gol, 4 asistle skor katkısı da sağladı.
Real Madrid, Fransız savunma oyuncusu ile 2030 yılına kadar sürecek sözleşme imzalandığını açıkladı.
Konate, Real Madrid'in bu sezon 3. resmi transferi oldu. İspanyol devi, geçtiğimiz iki günde Chelsea'den Marc Cucurella ve Manchester City'den ayrılan Bernardo Silva transferlerini açıklamıştı.
27 yaşındaki Konate, 2021 yılında imza attığı Liverpool'da 183 maça çıktı. Fransız oyuncu, bu maçlarda savunma performansının yanı sıra 7 gol, 4 asistle skor katkısı da sağladı.