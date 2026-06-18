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Kocaelispor'da Linnety'nin sözleşmesi uzatıldı!

Kocaelispor, Polonyalı orta saha oyuncusu Karol Linetty'nin sözleşmesindeki opsiyonun kullanıldığını ve deneyimli futbolcunun 30 Haziran 2027'ye kadar takımda kalacağını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Haziran 2026 13:01
Haber: AA
Kocaelispor'da Linnety'nin sözleşmesi uzatıldı!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Polonyalı orta saha oyuncusu Karol Linetty'nin sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulübün, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolcumuz Karol Linetty'nin sözleşmesinde yer alan uzatım opsiyonu futbolcumuz tarafından kullanılmış olup sözleşme 2026-2027 sezonunu kapsayacak şekilde 30 Haziran 2027 tarihine kadar uzatılmıştır." ifadesine yer verildi.

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