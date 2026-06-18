Galatasaray'a Thuram yanıtı! İtalyan basını açıkladı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da orta saha hattı için gündeme gelen Khephren Thuram konusunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların, Juventus forması giyen Fransız oyuncu için yaptığı iddia edilen 30 milyon Euro'luk teklifin ardından yıldız futbolcunun kararını verdiği öne sürüldü.
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Trendyol Süper Lig'de üst üste şampiyonluklar yaşayan Galatasaray, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde daha iddialı bir kadro kurmayı hedefliyor. Bu doğrultuda orta saha ve 10 numara bölgesine takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılıların, transferde rotasını İtalya'ya çevirdiği belirtildi.
30 MİLYON EURO'LUK TEKLİF İDDİASI
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Galatasaray'ın transfer gündemindeki öncelikli isimlerden biri Khephren Thuram oldu. Sarı-kırmızılıların, Juventus forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için 30 milyon Euro seviyesinde bir teklif ilettiği öne sürüldü.
THURAM'IN KARARI ORTAYA ÇIKTI
Tuttosport'ta yer alan habere göre Khephren Thuram, Galatasaray'ın ilgisine sıcak bakmadı. Fransız futbolcunun kariyerine Juventus'ta devam etmek istediği ve şu aşamada İtalyan ekibinden ayrılmayı düşünmediği ifade edildi.
TEK SEÇENEĞİ PREMIER LİG
Haberde, Thuram'ın Juventus'tan ayrılmasının zor göründüğü vurgulandı. Kulübün mali nedenlerle oyuncuyu satış listesine koyması halinde ise Fransız orta sahanın değerlendireceği tek seçeneğin Premier Lig olacağı aktarıldı.
JUVENTUS'UN BEKLENTİSİ YÜKSEK
Juventus'un Khephren Thuram için en az 40 milyon Euro seviyesinde bir teklif beklediği kaydedildi. Galatasaray'ın yanı sıra Liverpool, Newcastle United, Nottingham Forest ve Aston Villa'nın da oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında yer aldığı belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Geride kalan sezonda Juventus formasıyla 45 maçta görev yapan Khephren Thuram, 4 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. İtalyan ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fransız futbolcunun piyasa değeri 38 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GALATASARAY ROTAYI İTALYA'YA ÇEVİRDİ
Trendyol Süper Lig'de üst üste şampiyonluklar yaşayan Galatasaray, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde daha iddialı bir kadro kurmayı hedefliyor. Bu doğrultuda orta saha ve 10 numara bölgesine takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılıların, transferde rotasını İtalya'ya çevirdiği belirtildi.
30 MİLYON EURO'LUK TEKLİF İDDİASI
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Galatasaray'ın transfer gündemindeki öncelikli isimlerden biri Khephren Thuram oldu. Sarı-kırmızılıların, Juventus forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için 30 milyon Euro seviyesinde bir teklif ilettiği öne sürüldü.
THURAM'IN KARARI ORTAYA ÇIKTI
Tuttosport'ta yer alan habere göre Khephren Thuram, Galatasaray'ın ilgisine sıcak bakmadı. Fransız futbolcunun kariyerine Juventus'ta devam etmek istediği ve şu aşamada İtalyan ekibinden ayrılmayı düşünmediği ifade edildi.
TEK SEÇENEĞİ PREMIER LİG
Haberde, Thuram'ın Juventus'tan ayrılmasının zor göründüğü vurgulandı. Kulübün mali nedenlerle oyuncuyu satış listesine koyması halinde ise Fransız orta sahanın değerlendireceği tek seçeneğin Premier Lig olacağı aktarıldı.
JUVENTUS'UN BEKLENTİSİ YÜKSEK
Juventus'un Khephren Thuram için en az 40 milyon Euro seviyesinde bir teklif beklediği kaydedildi. Galatasaray'ın yanı sıra Liverpool, Newcastle United, Nottingham Forest ve Aston Villa'nın da oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında yer aldığı belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Geride kalan sezonda Juventus formasıyla 45 maçta görev yapan Khephren Thuram, 4 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. İtalyan ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fransız futbolcunun piyasa değeri 38 milyon Euro olarak gösteriliyor.