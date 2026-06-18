Haber Tarihi: 18 Haziran 2026 12:18 - Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2026 12:18

Bugün Dünya Kupası Maçı Var mı? 18 Haziran 2026 Dünya Kupası Maç Programı

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı grup karşılaşmalarıyla devam ediyor. Futbolseverler "Bugün Dünya Kupası maçı var mı?" ve "18 Haziran bu akşam hangi maçlar oynanacak?" sorularının yanıtını araştırıyor.

Bugün Dünya Kupası Maçı Var mı? 18 Haziran 2026 Dünya Kupası Maç Programı
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Dünya Kupası'nda 18 Haziran 2026 Perşembe günü önemli grup mücadeleleri oynanacak. Takımlar, üst tura yükselme yolunda kritik puanlar için sahaya çıkacak.
18 Haziran 2026 Dünya Kupası maçları

Bugün oynanacak Dünya Kupası karşılaşmaları şöyle:

Gana - Panama
Özbekistan - Kolombiya
Çekya - Güney Afrika
İsviçre - Bosna Hersek

Karşılaşmalar, gruplardaki sıralamaları ve takımların üst tur şansını doğrudan etkileyebilecek öneme sahip.

Bu akşam Dünya Kupası maçları

Günün dikkat çeken mücadelelerinden biri Çekya ile Güney Afrika arasında oynanacak. İki ekip de gruptan çıkma yolunda avantaj elde etmek için sahaya çıkacak.

İsviçre ile Bosna Hersek arasındaki mücadele de futbolseverlerin yakından takip edeceği karşılaşmalar arasında yer alıyor.


Dünya Kupası heyecanı sürüyor

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 48 takım mücadele ediyor. Grup aşamasındaki her karşılaşma, turnuvadaki dengeleri değiştirebilecek kritik öneme sahip.

Sonuç: Bugün Dünya Kupası Maçı Var mı?

Evet, 18 Haziran 2026 Perşembe günü Dünya Kupası'nda maçlar var. Gana - Panama, Özbekistan - Kolombiya, Çekya - Güney Afrika ve İsviçre - Bosna Hersek karşılaşmaları futbolseverleri bekliyor.

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