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Dirk Kuyt, Fenerbahçe'ye geri dönüyor!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dirk Kuyt, sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın ekibinde yer alacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Haziran 2026 13:15 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2026 13:48
Haber: Sporx.com
Dirk Kuyt, Fenerbahçe'ye geri dönüyor!
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Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine İsmail Kartal getirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İsmail Kartal ile birlikte Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dirk Kuyt da sarı-lacivertlilere geri dönüyor. Hollandalı teknik adam, Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın birinci yardımcısı olacak.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, "Dirk Kuyt ile dün görüştük ve anlaştık. Birinci yardımcısı olacak. Çok mutlu oldu ve heyecanlandı. "Şampiyon olarak gittim ve şampiyon olacak ekiple, İsmail Kartal ile buluşacağım için çok mutluyum dedi." diye konuştu.

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