Fenerbahçe, İsmail Kartal'ı açıkladı!

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör İsmail Kartal oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertliler, İsmail Kartal ile bir yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Sayın İsmail Kartal ile 2026-2027 sezonu için 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır." denildi.
İSMAİL KARTAL'DAN AÇIKLAMA
İsmail Kartal, kulüp televizyonunda "Başkanımıza, yönetime ve Oğuz Çetin'e teşekkür ederim. Çok mutluyum. Başkanın dün arayarak "Oğlum nasılsın?" demesi bile beni çok duygulandırdı. Başkanımızla çok özel ilişkimiz var. Beni araması çok gururlandırdı, duygulandım. Duygular bir yere kadar, sonra gerçeklerle baş başayız. Fenerbahçe'nin hedeflerini biliyoruz. Hepsinin üstesinden geleceğiz. Çok duygulu ve çok mutluyum. Çok da tecrübelendim, dördüncü gelişim." dedi.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer: "Kongre üyelerimize bu görevi verdikleri için teşekkür ederim. 13 yıl aradan sonra beni göreve ala ve bizlere güvenen sayın başkanımıza teşekkür ediyorum. Geldiğimizden beri çalışma içerisindeyiz. Ortak akıl, liyakat ile yönetileceğimizi başkanımız açıkladı. Teknik direktörün ortak akılla belirleneceğini başkanımız söyledi. Kulüp içinde yetişen, liyakat sahibi isimlerle Fenerbahçemizi şampiyonluklara taşımak için çalışacağız. Bugünü değil, geleceği sağlam temellere oturtmak istiyoruz. Yeni futbol direktörümüz Oğuz Çetin oldu. Hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.
Sarı-lacivertlilerin futbol direktörü Oğuz Çetin, "Bu göreve geldiğim için çok mutluyum. Fenerbahçe ruhunu tekrar hatırlatmak adına ben ve arkadaşlarım, hep birlikte bu göreve hazırız. Çok mutluyum, her şeyin bilincinde ve beklentilerin farkındayım. Bunların üstesinden gelecek ortak akla sahibiz." diye konuştu.
"İSMAİL KARTAL'A KARAR VERDİK"
Cihan Kamer, "Birçok teknik adamla görüştük, İsmail Kartal ile yola çıkmaya karar verdik. Kendini kanıtlamış bir isimdir. Teknik adam görevi ile 99 puan, yani rekor puan toplayarak Fenerbahçemizi başka bir boyutta temsil etmiştir. Teknik ve taktik olarak çok güvendiğimiz bir isimdir. İnşallah Fenerbahçemizi şampiyon yapacak. Kendisine başarılar diliyorum." sözlerini sarf etti.
"SÖZ VERİYORUM"
Deneyimli teknik direktör İsmail Kartal, "Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Taraftarlarımıza söz veriyorum." diye konuştu.
"TARAFTARIN BEKLENTİSİNİ BİLİYORUZ"
Oğuz Çetin, "Fenerbahçe taraftarının oyun beklentisini biliyoruz. 103 gollü senedeki gibi taraftarın sevdiği oyun, çok gol atan takım... Bunun için çalışmalar yapıyoruz. Samandıra'nın enerjisini yükselteceğiz. Lider bir başkanımız var. Başkana ve yönetime teşekkür ederim. Futboldan sorumlu iki yöneticimiz Cihan Kamer ve Feridun Gelgeç ile bu süreci çalışarak geçirdik. Oynayacağımız oyuna bağlı olarak eksik olan bölgelerdeki çalışmaları yaptık. İki aydır 7/24 çalışarak bugünlere geldik. Sabırlı ve bilinçli geldik. İsmail Kartal'ın bu işin içine girmesiyle gücümüz daha da katlanacak." sözlerini sarf etti.
"ŞAMPİYON OLACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"
Şampiyonluk mesajı veren İsmail Kartal, "Taraftarımıza bir borcumuz var, ödeyemedik. Üç dönemimde, iki şampiyonluğumuzu elimizden aldılar! Bu tescillendi! O gün nasıl futbol oynattıysak, bugün dünya futbolunda 5 trend takım var... PSG, Bayern Münih, Barcelona, Arsenal, Manchester City.. Bu takımları izlerlerse taraftarlarımız, biz de o günlerde bu futbolun benzerini oynattık. O günkü futbolun üzerine eklentilerimiz olacak. Buna uygun oyuncularımız var. Oğuz kardeşim çalışmışlar, bana oyuncu listesi sundular. Ben de onlara birkaç oyuncu söyledim. Bu sene hep birlikte hareket etmemiz lazım! Bu sene şampiyon olmamız lazım. Bu sene şampiyon olacağımızı düşünüyorum!" açıklamasında bulundu.
"BURADA HAYATIM GEÇTİ"
İsmail Kartal, "Fenerbahçe'ye gelip, heyecanlı olmamak mümkün değil! Burası yuvamız, burada hayatım geçti! Fenerbahçe ruhunu geri getirmemiz lazım. Sonuna kadar savaşan ve iyi futbol oynayan takım yaratmak istiyorum. Bunu daha önce başardık. Bana büyük bir destek var. Ayrıca büyük bir çaba var. Yabancı futbolcular var, beden dilleri iyi olmayan isimler var. Hepsini izledim. Bunları ikili ilişkilerle düzelteceğiz. Fenerbahçe'nin ne olduğunu anlatacağım ve aidiyetleri yükselecek. Maç pazar günü ise cumartesi kazanacağız. Daha güçlü olmak için büyük bir çaba var. Oğuz kardeşime birkaç oyuncu da verdim. Allah'ın izniyle şampiyon olacağız." yorumunda bulundu.
"DAHA ERKEN GELECEK"
Oğuz Çetin, "Milan Skiriniar tatil planı yapmış, önceki ekipten izin almış. Ancak aradık ve konuştuk. Daha erken gelecek. Sağlık kontrolünde burada olacak." sözlerini sarf etti.
Oğuz Çetin, "22-23 Haziran'da sağlık kontrolleri olacak. Sonrasında Topuk Yaylası'na gideceğiz. 30 Haziran'da döneceğiz. 5-14 Temmuz arasında Avusturya'da ikinci kamp dönemi başlayacak. 8-11-14 Temmuz tarihlerinde üç tane özel hazırlık maçımız olacak. 14 Temmuz'da dönerek, 21 Temmuz'a kadar Şampiyonlar Ligi hazırlığı yapacağız." diye konuştu.
TRANSFERLER
Transfer konusunda mesaj veren Cihan Kamer, "Birçok oyuncu ile görüşme yapacağız. Santrfor olsun, birçok bölge hakkında güzel haberler alacak taraftarlarımız. İnşallah bu senenin şampiyonu Fenerbahçe olacak." dedi.
TARAFTARA MESAJ
Taraftara mesajı sorulan İsmail Kartal, "Allah'ın izniyle Fenerbahçe bu sene şampiyon olacak." diye konuştu.
Kartal, "Taraftarlarımızı her maçımıza bekliyorum. Biz sahada elimizden geleni yapacağız, onlar da tribünde ellerinden geleni yapsınlar. Allah'ın izniyle hep birlikte bu takımı bu sene şampiyon yapacağız." sözlerini sarf etti.
Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Sayın İsmail Kartal ile 2026-2027 sezonu için 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır." denildi.
İSMAİL KARTAL'DAN AÇIKLAMA
İsmail Kartal, kulüp televizyonunda "Başkanımıza, yönetime ve Oğuz Çetin'e teşekkür ederim. Çok mutluyum. Başkanın dün arayarak "Oğlum nasılsın?" demesi bile beni çok duygulandırdı. Başkanımızla çok özel ilişkimiz var. Beni araması çok gururlandırdı, duygulandım. Duygular bir yere kadar, sonra gerçeklerle baş başayız. Fenerbahçe'nin hedeflerini biliyoruz. Hepsinin üstesinden geleceğiz. Çok duygulu ve çok mutluyum. Çok da tecrübelendim, dördüncü gelişim." dedi.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer: "Kongre üyelerimize bu görevi verdikleri için teşekkür ederim. 13 yıl aradan sonra beni göreve ala ve bizlere güvenen sayın başkanımıza teşekkür ediyorum. Geldiğimizden beri çalışma içerisindeyiz. Ortak akıl, liyakat ile yönetileceğimizi başkanımız açıkladı. Teknik direktörün ortak akılla belirleneceğini başkanımız söyledi. Kulüp içinde yetişen, liyakat sahibi isimlerle Fenerbahçemizi şampiyonluklara taşımak için çalışacağız. Bugünü değil, geleceği sağlam temellere oturtmak istiyoruz. Yeni futbol direktörümüz Oğuz Çetin oldu. Hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.
Sarı-lacivertlilerin futbol direktörü Oğuz Çetin, "Bu göreve geldiğim için çok mutluyum. Fenerbahçe ruhunu tekrar hatırlatmak adına ben ve arkadaşlarım, hep birlikte bu göreve hazırız. Çok mutluyum, her şeyin bilincinde ve beklentilerin farkındayım. Bunların üstesinden gelecek ortak akla sahibiz." diye konuştu.
"İSMAİL KARTAL'A KARAR VERDİK"
Cihan Kamer, "Birçok teknik adamla görüştük, İsmail Kartal ile yola çıkmaya karar verdik. Kendini kanıtlamış bir isimdir. Teknik adam görevi ile 99 puan, yani rekor puan toplayarak Fenerbahçemizi başka bir boyutta temsil etmiştir. Teknik ve taktik olarak çok güvendiğimiz bir isimdir. İnşallah Fenerbahçemizi şampiyon yapacak. Kendisine başarılar diliyorum." sözlerini sarf etti.
"SÖZ VERİYORUM"
Deneyimli teknik direktör İsmail Kartal, "Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Taraftarlarımıza söz veriyorum." diye konuştu.
"TARAFTARIN BEKLENTİSİNİ BİLİYORUZ"
Oğuz Çetin, "Fenerbahçe taraftarının oyun beklentisini biliyoruz. 103 gollü senedeki gibi taraftarın sevdiği oyun, çok gol atan takım... Bunun için çalışmalar yapıyoruz. Samandıra'nın enerjisini yükselteceğiz. Lider bir başkanımız var. Başkana ve yönetime teşekkür ederim. Futboldan sorumlu iki yöneticimiz Cihan Kamer ve Feridun Gelgeç ile bu süreci çalışarak geçirdik. Oynayacağımız oyuna bağlı olarak eksik olan bölgelerdeki çalışmaları yaptık. İki aydır 7/24 çalışarak bugünlere geldik. Sabırlı ve bilinçli geldik. İsmail Kartal'ın bu işin içine girmesiyle gücümüz daha da katlanacak." sözlerini sarf etti.
"ŞAMPİYON OLACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"
Şampiyonluk mesajı veren İsmail Kartal, "Taraftarımıza bir borcumuz var, ödeyemedik. Üç dönemimde, iki şampiyonluğumuzu elimizden aldılar! Bu tescillendi! O gün nasıl futbol oynattıysak, bugün dünya futbolunda 5 trend takım var... PSG, Bayern Münih, Barcelona, Arsenal, Manchester City.. Bu takımları izlerlerse taraftarlarımız, biz de o günlerde bu futbolun benzerini oynattık. O günkü futbolun üzerine eklentilerimiz olacak. Buna uygun oyuncularımız var. Oğuz kardeşim çalışmışlar, bana oyuncu listesi sundular. Ben de onlara birkaç oyuncu söyledim. Bu sene hep birlikte hareket etmemiz lazım! Bu sene şampiyon olmamız lazım. Bu sene şampiyon olacağımızı düşünüyorum!" açıklamasında bulundu.
"BURADA HAYATIM GEÇTİ"
İsmail Kartal, "Fenerbahçe'ye gelip, heyecanlı olmamak mümkün değil! Burası yuvamız, burada hayatım geçti! Fenerbahçe ruhunu geri getirmemiz lazım. Sonuna kadar savaşan ve iyi futbol oynayan takım yaratmak istiyorum. Bunu daha önce başardık. Bana büyük bir destek var. Ayrıca büyük bir çaba var. Yabancı futbolcular var, beden dilleri iyi olmayan isimler var. Hepsini izledim. Bunları ikili ilişkilerle düzelteceğiz. Fenerbahçe'nin ne olduğunu anlatacağım ve aidiyetleri yükselecek. Maç pazar günü ise cumartesi kazanacağız. Daha güçlü olmak için büyük bir çaba var. Oğuz kardeşime birkaç oyuncu da verdim. Allah'ın izniyle şampiyon olacağız." yorumunda bulundu.
"DAHA ERKEN GELECEK"
Oğuz Çetin, "Milan Skiriniar tatil planı yapmış, önceki ekipten izin almış. Ancak aradık ve konuştuk. Daha erken gelecek. Sağlık kontrolünde burada olacak." sözlerini sarf etti.
Oğuz Çetin, "22-23 Haziran'da sağlık kontrolleri olacak. Sonrasında Topuk Yaylası'na gideceğiz. 30 Haziran'da döneceğiz. 5-14 Temmuz arasında Avusturya'da ikinci kamp dönemi başlayacak. 8-11-14 Temmuz tarihlerinde üç tane özel hazırlık maçımız olacak. 14 Temmuz'da dönerek, 21 Temmuz'a kadar Şampiyonlar Ligi hazırlığı yapacağız." diye konuştu.
TRANSFERLER
Transfer konusunda mesaj veren Cihan Kamer, "Birçok oyuncu ile görüşme yapacağız. Santrfor olsun, birçok bölge hakkında güzel haberler alacak taraftarlarımız. İnşallah bu senenin şampiyonu Fenerbahçe olacak." dedi.
TARAFTARA MESAJ
Taraftara mesajı sorulan İsmail Kartal, "Allah'ın izniyle Fenerbahçe bu sene şampiyon olacak." diye konuştu.
Kartal, "Taraftarlarımızı her maçımıza bekliyorum. Biz sahada elimizden geleni yapacağız, onlar da tribünde ellerinden geleni yapsınlar. Allah'ın izniyle hep birlikte bu takımı bu sene şampiyon yapacağız." sözlerini sarf etti.