İrfan Can Kahveci gelişmesi

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine İsmail Kartal geldi. Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe'de IV. kez göreve başlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe'de İsmail Kartal gelişmesiyle birlikte İrfan Can Kahveci'nin de takımın önemli parçalarından biri olması bekleniyor.
Milli futbolcu, sarı-lacivertli takımda geçen sezon kadro dışı kalmasının ardından ligin ikinci yarısında Kasımpaşa forması giymişti.
EN SKORER DÖNEMİNİ YAŞADI
Fenerbahçe'ye geri dönecek 30 yaşındaki futbolcu, İsmail Kartal'ın bir önceki döneminde kariyerinin en skorer dönemini yaşamıştı.
İSMAİL KARTAL İÇİN AÇIKLAMA
Deneyimli yıldız, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir programda, "İsmail Hoca ikili ilişkileri iyi olan takımı iyi idare edebilen biri. Herkesle birebir görüşmeler yapıyordu, motive ediyordu. İnanılmaz bir ortam vardı. Her şeyi birlikte yapıyorduk. Maçta kavga bile çıksa birlikte kavga ediyorduk." demişti.
İrfan Can Kahveci'nin, yeni sezonda Fenerbahçe'nin kadrosunda önemli bir yer tutması bekleniyor.
İSMAİL KARTAL DÖNEMİ PERFORMANSI
İrfan Can, İsmail Kartal'ın bir önceki dönemi olan 2023-2024 sezonunu 46 maçta 18 gol, 10 asistle tamamlamıştı.
Milli futbolcu, sarı-lacivertli takımda geçen sezon kadro dışı kalmasının ardından ligin ikinci yarısında Kasımpaşa forması giymişti.
EN SKORER DÖNEMİNİ YAŞADI
Fenerbahçe'ye geri dönecek 30 yaşındaki futbolcu, İsmail Kartal'ın bir önceki döneminde kariyerinin en skorer dönemini yaşamıştı.
İSMAİL KARTAL İÇİN AÇIKLAMA
Deneyimli yıldız, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir programda, "İsmail Hoca ikili ilişkileri iyi olan takımı iyi idare edebilen biri. Herkesle birebir görüşmeler yapıyordu, motive ediyordu. İnanılmaz bir ortam vardı. Her şeyi birlikte yapıyorduk. Maçta kavga bile çıksa birlikte kavga ediyorduk." demişti.
İrfan Can Kahveci'nin, yeni sezonda Fenerbahçe'nin kadrosunda önemli bir yer tutması bekleniyor.
İSMAİL KARTAL DÖNEMİ PERFORMANSI
İrfan Can, İsmail Kartal'ın bir önceki dönemi olan 2023-2024 sezonunu 46 maçta 18 gol, 10 asistle tamamlamıştı.