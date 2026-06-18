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Fenerbahçe'de Fred ne yapacak?

Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Fred'in, teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal'ın gelmesinin ardından geleceğine dair ne karar vereceği büyük bir merakla bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Haziran 2026 15:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Fred ne yapacak?
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Fenerbahçe'de teknik direktörlük konusunda büyük bir sürpriz yaşandı ve İsmail Kartal, göreve geri döndü.

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Ülkesi Brezilya'dan Atletico Mineiro ile adı geçen 33 yaşındaki deneyimli futbolcu, İsmail Kartal ile Fenerbahçe'de daha önce başarılı bir dönem geçirmişti.

Deneyimli futbolcunun, İsmail Kartal'ın göreve dönmesinin ardından geleceğine dair vereceği karar büyük bir merakla bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Fred, 4 gol attı ve 5 asist yaptı.  

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