Fenerbahçe'de Fred ne yapacak?

Fenerbahçe'de teknik direktörlük konusunda büyük bir sürpriz yaşandı ve İsmail Kartal, göreve geri döndü.
NE KARAR VERECEK? Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertlilerde bu kararla birlikte gözler bazı oyunculara çevrildi. Bu isimlerden biri ise Fred...
Ülkesi Brezilya'dan Atletico Mineiro ile adı geçen 33 yaşındaki deneyimli futbolcu, İsmail Kartal ile Fenerbahçe'de daha önce başarılı bir dönem geçirmişti.
Deneyimli futbolcunun, İsmail Kartal'ın göreve dönmesinin ardından geleceğine dair vereceği karar büyük bir merakla bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Fred, 4 gol attı ve 5 asist yaptı.
NE KARAR VERECEK? Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertlilerde bu kararla birlikte gözler bazı oyunculara çevrildi. Bu isimlerden biri ise Fred...
Ülkesi Brezilya'dan Atletico Mineiro ile adı geçen 33 yaşındaki deneyimli futbolcu, İsmail Kartal ile Fenerbahçe'de daha önce başarılı bir dönem geçirmişti.
Deneyimli futbolcunun, İsmail Kartal'ın göreve dönmesinin ardından geleceğine dair vereceği karar büyük bir merakla bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Fred, 4 gol attı ve 5 asist yaptı.