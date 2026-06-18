Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Thierry Henry, Cristiano'yu yerden yere vurdu!

2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda Portekiz'in Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kalmasının ardından Cristiano Ronaldo'nun performansı tartışma konusu oldu. Portekizli yıldızın etkisiz oyunu, futbol kamuoyunda eleştirileri beraberinde getirdi.

calendar 18 Haziran 2026 14:57 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2026 15:08
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Thierry Henry, Cristiano'yu yerden yere vurdu!
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News
Dünya Kupası'na galibiyet hedefiyle başlayan Portekiz, Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. K Grubu'ndaki mücadelede beklenen performansı sergileyemeyen Portekiz'de, gözler Cristiano Ronaldo'ya çevrildi.

Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla RONALDO ETKİSİZ KALDI

Karşılaşma boyunca 3 şut çeken Cristiano Ronaldo, bu denemelerinde isabet bulamadı. Maçı tamamlayan Portekizli saha oyuncuları arasında en az topla buluşan isimlerden biri olan deneyimli futbolcu, mücadeleyi 25 top temasıyla tamamladı.

TAKIM ARKADAŞIYLA TARTIŞTI

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin attığı gol sonrası Ronaldo'nun sinirlendiği ve kaleci Diogo Costa ile tartışma yaşadığı belirtildi. İkilinin devre arasında soyunma odasına giderken de gerginliği sürdürdüğü aktarıldı.



GOL HASRETİ SÜRÜYOR

Portekiz Milli Takımı formasıyla son 10 maçında gol atamayan Cristiano Ronaldo, Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında da sessiz kaldı. 41 yaşındaki yıldızın tüm maçı sahada tamamlaması ise teknik direktör Roberto Martinez'e yönelik eleştirileri artırdı.

MARTINEZ'E TEPKİ GELDİ

Eski futbolcu Chris Sutton, Ronaldo'nun oyundan alınmamasını eleştirdi. Sutton, Roberto Martinez'in yıldız oyuncuyu kenara almakta çekingen davrandığını savunarak Portekiz'in bu tercihle oyunda zorlandığını ifade etti.



HENRY'DEN RONALDO YORUMU

Cristiano Ronaldo'ya bir eleştiri de Thierry Henry'den geldi. Fransız futbol efsanesi, Ronaldo'nun bir pozisyonda Bruno Fernandes'in alanını kapattığını belirterek Portekizli yıldızın gol atma isteğinin takım oyununu olumsuz etkilediğini savundu.

Henry, pozisyonla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Eğer altı pasın içine girseydi, defans oyuncusu onu takip etmek zorunda kalacaktı ve Fernandes için kolay bir gol olacaktı. Gol atmak istediği için pasın yoluna giriyor. Benim düşüncem şu: Gol atması gereken takım, sen değil." ifadelerini kullandı.



TARİHE GEÇTİ AMA TARTIŞILDI

Öte yandan Cristiano Ronaldo, 6. kez Dünya Kupası'nda forma giyerek bu alanda Lionel Messi ile birlikte tarihe geçti. Ancak Portekizli yıldızın bu tarihi başarısı, Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısındaki etkisiz performansının gölgesinde kaldı.

 Reklam 
DÜNYA KUPASI ÖZEL BÖLÜMÜ
Fildişi Sahilli oyuncu Elie Wahi
Fildişi Sahilli oyuncu Elie Wahi'ye Dünya Kupası öncesi büyük şok!
A Millilerimiz, 653. maçına Paraguay karşısında çıkacak
A Millilerimiz, 653. maçına Paraguay karşısında çıkacak
Dünya Kupası
Dünya Kupası'nda heyecan 3 maçla sürecek
Güney Kore kampının yakınında İHA düşürüldü
Güney Kore kampının yakınında İHA düşürüldü
A Milli Takım
A Milli Takım'a Paraguay uyarısı!
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD11004133
2Avustralya11002023
3Türkiye100102-20
4Paraguay100114-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika11002023
2Güney Kore11002113
3Çekya100112-10
4Güney Afrika100102-20
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre10101101
2Kanada10101101
3Katar10101101
4Bosna Hersek10101101
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İskoçya11001013
2Fas10101101
3Brezilya10101101
4Haiti100101-10
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11007163
2Fildişi Sahili11001013
3Ekvador100101-10
4Curacao100117-60
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsveç11005143
2Japonya10102201
3Hollanda10102201
4Tunus100115-40
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Yeni Zelanda10102201
2İran10102201
3Belçika10101101
4Mısır10101101
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Uruguay10101101
2Suudi Arabistan10101101
3İspanya10100001
4Cape Verde10100001
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Norveç11004133
2Fransa11003123
3Senegal100113-20
4Irak100114-30
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin11003033
2Avusturya11003123
3Ürdün100113-20
4Cezayir100103-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya11003123
2Kongo D. Cumhuriyeti10101101
3Portekiz10101101
4Özbekistan100113-20
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere11004223
2Gana11001013
3Panama100101-10
4Hırvatistan100124-20
Sporx Anasayfasına Dön