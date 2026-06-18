Thierry Henry, Cristiano'yu yerden yere vurdu!

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RONALDO ETKİSİZ KALDI

TAKIM ARKADAŞIYLA TARTIŞTI

GOL HASRETİ SÜRÜYOR

MARTINEZ'E TEPKİ GELDİ

HENRY'DEN RONALDO YORUMU

TARİHE GEÇTİ AMA TARTIŞILDI

Dünya Kupası'na galibiyet hedefiyle başlayan Portekiz, Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. K Grubu'ndaki mücadelede beklenen performansı sergileyemeyen Portekiz'de, gözler Cristiano Ronaldo'ya çevrildi.Karşılaşma boyunca 3 şut çeken Cristiano Ronaldo, bu denemelerinde isabet bulamadı. Maçı tamamlayan Portekizli saha oyuncuları arasında en az topla buluşan isimlerden biri olan deneyimli futbolcu, mücadeleyi 25 top temasıyla tamamladı.Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin attığı gol sonrası Ronaldo'nun sinirlendiği ve kaleci Diogo Costa ile tartışma yaşadığı belirtildi. İkilinin devre arasında soyunma odasına giderken de gerginliği sürdürdüğü aktarıldı.Portekiz Milli Takımı formasıyla son 10 maçında gol atamayan Cristiano Ronaldo, Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında da sessiz kaldı. 41 yaşındaki yıldızın tüm maçı sahada tamamlaması ise teknik direktör Roberto Martinez'e yönelik eleştirileri artırdı.Eski futbolcu Chris Sutton, Ronaldo'nun oyundan alınmamasını eleştirdi. Sutton, Roberto Martinez'in yıldız oyuncuyu kenara almakta çekingen davrandığını savunarak Portekiz'in bu tercihle oyunda zorlandığını ifade etti.Cristiano Ronaldo'ya bir eleştiri de Thierry Henry'den geldi. Fransız futbol efsanesi, Ronaldo'nun bir pozisyonda Bruno Fernandes'in alanını kapattığını belirterek Portekizli yıldızın gol atma isteğinin takım oyununu olumsuz etkilediğini savundu.Henry, pozisyonla ilgili yaptığı değerlendirmede,ifadelerini kullandı.Öte yandan Cristiano Ronaldo, 6. kez Dünya Kupası'nda forma giyerek bu alanda Lionel Messi ile birlikte tarihe geçti. Ancak Portekizli yıldızın bu tarihi başarısı, Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısındaki etkisiz performansının gölgesinde kaldı.