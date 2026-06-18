Thierry Henry, Cristiano'yu yerden yere vurdu!
2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda Portekiz'in Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kalmasının ardından Cristiano Ronaldo'nun performansı tartışma konusu oldu. Portekizli yıldızın etkisiz oyunu, futbol kamuoyunda eleştirileri beraberinde getirdi.
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Karşılaşma boyunca 3 şut çeken Cristiano Ronaldo, bu denemelerinde isabet bulamadı. Maçı tamamlayan Portekizli saha oyuncuları arasında en az topla buluşan isimlerden biri olan deneyimli futbolcu, mücadeleyi 25 top temasıyla tamamladı.
TAKIM ARKADAŞIYLA TARTIŞTI
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin attığı gol sonrası Ronaldo'nun sinirlendiği ve kaleci Diogo Costa ile tartışma yaşadığı belirtildi. İkilinin devre arasında soyunma odasına giderken de gerginliği sürdürdüğü aktarıldı.
GOL HASRETİ SÜRÜYOR
Portekiz Milli Takımı formasıyla son 10 maçında gol atamayan Cristiano Ronaldo, Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında da sessiz kaldı. 41 yaşındaki yıldızın tüm maçı sahada tamamlaması ise teknik direktör Roberto Martinez'e yönelik eleştirileri artırdı.
MARTINEZ'E TEPKİ GELDİ
Eski futbolcu Chris Sutton, Ronaldo'nun oyundan alınmamasını eleştirdi. Sutton, Roberto Martinez'in yıldız oyuncuyu kenara almakta çekingen davrandığını savunarak Portekiz'in bu tercihle oyunda zorlandığını ifade etti.
HENRY'DEN RONALDO YORUMU
Cristiano Ronaldo'ya bir eleştiri de Thierry Henry'den geldi. Fransız futbol efsanesi, Ronaldo'nun bir pozisyonda Bruno Fernandes'in alanını kapattığını belirterek Portekizli yıldızın gol atma isteğinin takım oyununu olumsuz etkilediğini savundu.
Henry, pozisyonla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Eğer altı pasın içine girseydi, defans oyuncusu onu takip etmek zorunda kalacaktı ve Fernandes için kolay bir gol olacaktı. Gol atmak istediği için pasın yoluna giriyor. Benim düşüncem şu: Gol atması gereken takım, sen değil." ifadelerini kullandı.
TARİHE GEÇTİ AMA TARTIŞILDI
Öte yandan Cristiano Ronaldo, 6. kez Dünya Kupası'nda forma giyerek bu alanda Lionel Messi ile birlikte tarihe geçti. Ancak Portekizli yıldızın bu tarihi başarısı, Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısındaki etkisiz performansının gölgesinde kaldı.
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