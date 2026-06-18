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Efecan Karaca, Alanyaspor'dan ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da forma giyen 36 yaşındaki Efecan Karaca, 13 yıl sonra Akdeniz temsilcisinden ayrıldığını duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Haziran 2026 14:54
Haber: Sporx.com
Efecan Karaca, Alanyaspor'dan ayrıldı
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Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da Efecan Karaca dönemi sona erdi! Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 36 yaşındaki deneyimli futbolcu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada 13 yıldır formasını giydiği Akdeniz ekibinden ayrıldığını duyurdu.

Efecan Karaca, Alanyaspor forması altında çıktığı 434 maçta 38 gol attı ve 67 asist yaptı.

Efecan Karaca'nın açıklaması şu şekilde:

"13 yıl...

Bir futbolcunun kariyerinde sadece bir sayı değil; bir ömür, bir aidiyet, sayısız anı demek.

Bugün Alanyaspor ile yollarımız ayrılıyor. Bu süreçte bana güvenen Başkanıma, önceki dönem Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na, takım arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarına ve her koşulda yanımızda olan büyük Alanyaspor taraftarına gönülden teşekkür ederim.

Yıllar geçer, maçlar unutulur, insanlar değişir... Ama insan, ömrünün en güzel yıllarını verdiği yeri hiçbir zaman unutmaz.

Bu bir veda olsa da futbola olan aşkım, heyecanım ve inancım ilk günkü gibi devam ediyor. Kendimi hâlâ sahada, rekabetin içinde ve yeni hedeflerin peşinde görüyorum. Kariyerimin yeni bölümüne, yeni hedefler ve yeni heyecanlarla adım atmaya hazırım.

Hoşça kal Alanyaspor."



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