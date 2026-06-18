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İşte Fenerbahçe'nin kamp planlaması

Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörü Oğuz Çetin, kamp planlamasına dair açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Haziran 2026 13:52
İşte Fenerbahçe'nin kamp planlaması
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Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörü Oğuz Çetin, kulüp televizyonunda açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kamp planlamasına dair konuşan Çetin, "22-23 Haziran'da sağlık kontrolleri olacak. Sonrasında Topuk Yaylası'na gideceğiz. 30 Haziran'da döneceğiz. 5-14 Temmuz arasında Avusturya'da ikinci kamp dönemi başlayacak. 8-11-14 Temmuz tarihlerinde üç tane özel hazırlık maçımız olacak. 14 Temmuz'da dönerek, 21 Temmuz'a kadar Şampiyonlar Ligi hazırlığı yapacağız." diye konuştu.

Oğuz Çetin, "Milan Skiriniar tatil planı yapmış, önceki ekipten izin almış. Ancak aradık ve konuştuk. Daha erken gelecek. Sağlık kontrolünde burada olacak." dedi. 

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