Trabzonspor'un Adil Demirbağ ısrarı

Trabzonspor'da stoper transferi için sıcak saatler yaşanıyor. Trabzonspor, bir süredir radarında bulunan Adil Demirbağ için takımı Konyaspor ile transfer görüşmelerini sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Savunmanın merkezine takviye yapmak isteyen bordo-mavili kurmaylar, bir süredir gündemde olan Adil Demirbağ transferinde oldukça ısrarcı davranıyor.
Kulüpler arasındaki pazarlıkların olumlu sonuçlanması adına Trabzonspor cephesinden stratejik bir hamle geldi ve masadaki şartlar tamamen değiştirildi. Daha önce takasta Draguş ve Olaigbe'nin bir sonraki satışından yüzde 50 pay gibi detaylar masadayken, yeni görüşmelerde takasta Göktan Gürpüz ve Serdar Saatçı ile bir miktar bonservisin gündeme geldiği belirtildi.
Kulüpler arasındaki pazarlıkların olumlu sonuçlanması adına Trabzonspor cephesinden stratejik bir hamle geldi ve masadaki şartlar tamamen değiştirildi. Daha önce takasta Draguş ve Olaigbe'nin bir sonraki satışından yüzde 50 pay gibi detaylar masadayken, yeni görüşmelerde takasta Göktan Gürpüz ve Serdar Saatçı ile bir miktar bonservisin gündeme geldiği belirtildi.