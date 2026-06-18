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Trabzonspor'un Adil Demirbağ ısrarı

Trabzonspor'un bir süredir ilgilendiği Adil Demirbağ'ın transferi için ısrarcı konumunda. Konyaspor ile pazarlık halinde olan Karadeniz devi, deneyimli savunmacı için takas teklifi yapacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Haziran 2026 10:49
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Trabzonspor'un Adil Demirbağ ısrarı
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Trabzonspor'da stoper transferi için sıcak saatler yaşanıyor. Trabzonspor, bir süredir radarında bulunan Adil Demirbağ için takımı Konyaspor ile transfer görüşmelerini sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Savunmanın merkezine takviye yapmak isteyen bordo-mavili kurmaylar, bir süredir gündemde olan Adil Demirbağ transferinde oldukça ısrarcı davranıyor.

Kulüpler arasındaki pazarlıkların olumlu sonuçlanması adına Trabzonspor cephesinden stratejik bir hamle geldi ve masadaki şartlar tamamen değiştirildi. Daha önce takasta Draguş ve Olaigbe'nin bir sonraki satışından yüzde 50 pay gibi detaylar masadayken, yeni görüşmelerde takasta Göktan Gürpüz ve Serdar Saatçı ile bir miktar bonservisin gündeme geldiği belirtildi.

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