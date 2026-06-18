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Fenerbahçe, teknik direktörünü açıklayacak!

Fenerbahçe, yeni teknik direktörünü bugün (Perşembe) saat 13.00'te kulüp televizyonundan açıklayacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Haziran 2026 11:12 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2026 11:19
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe, teknik direktörünü açıklayacak!
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Fenerbahçe, yeni teknik direktörünü bugün (Perşembe) kulüp televizyonundan açıklayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Fenerbahçemizin Erkek Futbol A Takımı Teknik Direktörü, bugün saat 13.00'te FB TV ekranlarında açıklanacaktır.

120. yılımızda başlayacak yeni dönemin ilk adımını birlikte atıyoruz.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

AYKUT KOCAMAN OLMASI BEKLENİYOR

Fenerbahçe'nin açıklayacağı teknik direktörün Aykut Kocaman olması bekleniyor.

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