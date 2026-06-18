Fenerbahçe, teknik direktörünü açıklayacak!

Fenerbahçe, yeni teknik direktörünü bugün (Perşembe) kulüp televizyonundan açıklayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Fenerbahçemizin Erkek Futbol A Takımı Teknik Direktörü, bugün saat 13.00'te FB TV ekranlarında açıklanacaktır.
120. yılımızda başlayacak yeni dönemin ilk adımını birlikte atıyoruz.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."
AYKUT KOCAMAN OLMASI BEKLENİYOR
Fenerbahçe'nin açıklayacağı teknik direktörün Aykut Kocaman olması bekleniyor.
"Fenerbahçemizin Erkek Futbol A Takımı Teknik Direktörü, bugün saat 13.00'te FB TV ekranlarında açıklanacaktır.
120. yılımızda başlayacak yeni dönemin ilk adımını birlikte atıyoruz.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."
AYKUT KOCAMAN OLMASI BEKLENİYOR
Fenerbahçe'nin açıklayacağı teknik direktörün Aykut Kocaman olması bekleniyor.