Trae Young, serbest oyuncu olmak için 48 milyon dolarlık opsiyonunu reddedecek

Washington Wizards'ın yıldız oyun kurucusu Trae Young'ın, 2026-27 sezonu için sözleşmesinde bulunan 48.97 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanmayarak pazartesi günü serbest oyuncu piyasasına çıkmayı planladığı bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Andscape'ten Marc Spears'ın haberine göre Wizards, Young'ı takımda tutma konusunda hâlâ en güçlü aday konumunda bulunuyor. Ancak birçok takımın da dört kez All-Star seçilen yıldız oyuncuya ilgi göstermesi bekleniyor.
Sekiz yıllık NBA kariyeri boyunca maç başına 9.8 asist ortalaması yakalayan Young, ocak ayında Atlanta Hawks'tan Wizards'a takas edilmişti. Washington yönetimi daha sonra Dallas Mavericks'ten Anthony Davis'i de kadrosuna katmıştı. Organizasyon, Young ile Davis'in oluşturacağı yıldız ikilinin ve draftın bir numaralı seçiminin katkısıyla yeniden play-off yarışına dönebileceğine inanıyor.
Young, Wizards formasıyla takas sonrası yalnızca beş maçta görev alabildi. Bunun nedeni, geçtiğimiz sezonun beşinci maçında yaşadığı sağ diz iç yan bağ (MCL) burkulmasıydı. Yıldız guard, sezon boyunca Atlanta ve Washington formalarıyla çıktığı toplam 15 maçta 17.9 sayı ve 8.0 asist ortalamaları üretti.
Atlanta Hawks, organizasyonun geleceğini Jalen Johnson üzerine inşa etmeye karar vermesinin ardından Young'ı takas etmiş ve karşılığında CJ McCollum ile Corey Kispert'i kadrosuna katmıştı. Young ise sezon başında dört yıl ve 229 milyon dolar değerindeki maksimum kontratı hak ettiğini göstermek amacıyla sahaya çıkmıştı.
Washington cephesi ayrıca Young'ın; Alex Sarr, Kyshawn George, Tre Johnson, Will Riley ve Bub Carrington'dan oluşan genç çekirdeğin gelişimini hızlandırabileceğini düşünüyor. Wizards son üç sezonda da en az 64 mağlubiyet aldı.
Öte yandan hafta içerisinde çıkan haberlerde, Miami Heat'in Giannis Antetokounmpo takasını gerçekleştirememesi durumunda Trae Young'ın Heat için önemli bir alternatif hedef haline gelebileceği belirtilmişti.
Sekiz yıllık NBA kariyeri boyunca maç başına 9.8 asist ortalaması yakalayan Young, ocak ayında Atlanta Hawks'tan Wizards'a takas edilmişti. Washington yönetimi daha sonra Dallas Mavericks'ten Anthony Davis'i de kadrosuna katmıştı. Organizasyon, Young ile Davis'in oluşturacağı yıldız ikilinin ve draftın bir numaralı seçiminin katkısıyla yeniden play-off yarışına dönebileceğine inanıyor.
Young, Wizards formasıyla takas sonrası yalnızca beş maçta görev alabildi. Bunun nedeni, geçtiğimiz sezonun beşinci maçında yaşadığı sağ diz iç yan bağ (MCL) burkulmasıydı. Yıldız guard, sezon boyunca Atlanta ve Washington formalarıyla çıktığı toplam 15 maçta 17.9 sayı ve 8.0 asist ortalamaları üretti.
Atlanta Hawks, organizasyonun geleceğini Jalen Johnson üzerine inşa etmeye karar vermesinin ardından Young'ı takas etmiş ve karşılığında CJ McCollum ile Corey Kispert'i kadrosuna katmıştı. Young ise sezon başında dört yıl ve 229 milyon dolar değerindeki maksimum kontratı hak ettiğini göstermek amacıyla sahaya çıkmıştı.
Washington cephesi ayrıca Young'ın; Alex Sarr, Kyshawn George, Tre Johnson, Will Riley ve Bub Carrington'dan oluşan genç çekirdeğin gelişimini hızlandırabileceğini düşünüyor. Wizards son üç sezonda da en az 64 mağlubiyet aldı.
Öte yandan hafta içerisinde çıkan haberlerde, Miami Heat'in Giannis Antetokounmpo takasını gerçekleştirememesi durumunda Trae Young'ın Heat için önemli bir alternatif hedef haline gelebileceği belirtilmişti.