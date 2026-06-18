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Fenerbahçe'den transfer açıklaması!

Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Oğuz Çetin ve Cihan Kamer, transfer için konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Haziran 2026 13:35 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2026 13:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den transfer açıklaması!
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İsmail Kartal ile birlikte sarı-lacivertlilerin futbol direktörü Oğuz Çetin ve yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer, kulüp televizyonunda konuştu. 3 isim de transfer konusunda mesaj verdi.

Oğuz Çetin, "Futboldan sorumlu iki yöneticimiz Cihan Kamer ve Feridun Gelgeç ile bu süreci çalışarak geçirdik. Oynayacağımız oyuna bağlı olarak eksik olan bölgelerdeki çalışmaları yaptık." dedi.

"BİRKAÇ OYUNCU SÖYLEDİM"

İsmail Kartal, "Bugün dünya futbolunda 5 trend takım var... PSG, Bayern Münih, Barcelona, Arsenal, Manchester City.. Bu takımları izlerlerse taraftarlarımız, biz de o günlerde bu futbolun benzerini oynattık. O günkü futbolun üzerine eklentilerimiz olacak. Buna uygun oyuncularımız var. Oğuz kardeşim çalışmışlar, bana oyuncu listesi sundular. Ben de onlara birkaç oyuncu söyledim." sözlerini sarf etti.

"GÖRÜŞME YAPIYORUZ"

Cihan Kamer, "Birçok oyuncu ile görüşme yapacağız. Santrfor olsun, birçok bölge hakkında güzel haberler alacak taraftarlarımız. İnşallah bu senenin şampiyonu Fenerbahçe olacak." dedi. 

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