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Altay'ın bekleyişi devam ediyor

Altay'da yeni sezon öncesi deneyimli oyuncuların konumları yapılacak olan kongre ile birlikte netleşecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Haziran 2026 14:07
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay'ın bekleyişi devam ediyor
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3'üncü Lig ekiplerinden Altay'da takımın tecrübeli oyuncularının yeni sezon öncesi genel kurul sürecini beklediği ifade edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlılarda sözleşmeleri sona eren sol bek Özgür Özkaya (38) ve ön libero Ceyhun Gülselam (38) ile kontratları devam eden santrforlar Murat Uluç (45) ve Deniz Kadah'ın (40) durumları yapılacak kongrenin ardından netlik kazanacak. İzmir ekibinde transfer yasağı bulunması nedeniyle futbola dönen Murat Uluç, tüm liglerde gol atan en yaşlı oyuncu ünvanını elinde bulunduruyor. Bu isimlerden bazılarının yeni sezon öncesi futbolu bırakma kararı alıp almayacağı merak konusu.

ALTYAPIYA TÜMSAD ÖDÜLÜ

Tüm Spor Adamları Derneği (TÜMSAD), Altay Altyapı Başkanı Ahmet Öncel'e ödül verdi. Balçova'daki bir otelde gerçekleşen TÜMSAD 1. Spor Ödülleri Galası'nda gerçekleşen törende Öncel ödülünü, TÜMSAD Yönetim Kurulu adına Enver Şerif Turgut'un elinden aldı. Altay Altyapı Başkanı Öncel'in altyapıda göstermiş olduğu başarı ve emeklerinden dolayı ödüle layık görüldüğü bildirildi.

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