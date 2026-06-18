İsmail Kartal'dan Kim Min-Jae transferi için özel talep!

SPORX ÖZEL | Fenerbahçe'de teknik direktörlük göreve İsmail Kartal'ın getirilmesinin ardından, tecrübeli teknik adamın defans hattına istediği transfer ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İSMAİL KARTAL'DAN TALEP
Sarı-lacivertli takımda futbol direktörü Oğuz Çetin, anlaşma sonrası İsmail Kartal'a transfer litesini gönderdi. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Kim Min-Jae'nin adını transfer listesinde gören İsmail Kartal, Oğuz Çetin'e Güney Koreli futbolcunun alınması için özel talepte bulundu.
İsmail Kartal'ın "Fenerbahçe'yi ve ligimizi yakından biliyor! Bu sezon bize Skriniar ile birlikte çok büyük katkı verir, savunma problemi ortadan kalkar" sözleri üzeirine yönetim, Kim Min-Jae'nin bonservisine sahip olan Bayern Münih ile görüşmeleri ilerletme kararı aldı.
25 MİLYON EURO BONSERVİS
12 MİLYON EURO MAAŞ
Fenerbahçe'de 2021-2022 İsmail Kartal ile Vitor Pereira sonrası çalışan Kim Min-Jae için Bayern Münih 25 milyon euro bonservis talep ediyor. 29 yaşındaki futbolcunun 12 milyon euroluk maaş talebi bulunuyor. Sarı-lacivertli yönetim bu rakamları düşürerek, Güney Kore Milli Takımı'nda bulunan Kim Min-Jae'ye Dünya Kupası sonrası imza attırmayı planlıyor.
FENERAHÇE'DE 40 MAÇ OYNADI!
29 yaşındaki Güney Koreli stoper Kim Min-Jae, 2022 yılında Fenerbahçe'den Napoli'ye 19 milyon euroya transfer olmuştu. Bayern Münih ise başarılı stoper için kasasından 50 milyon euro çıkarmak zorunda kalmıştı.
Geride kalan sezonda 37 maçta forma giyen Kim Min-Jae 1 gol atarken 1 de asist yaptı.
Fenerbahçe'de 40 maça çıkan Kim Min-Jae, 1 kez fileleri havalandırmayı başardı.
Sarı-lacivertli takımda futbol direktörü Oğuz Çetin, anlaşma sonrası İsmail Kartal'a transfer litesini gönderdi. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Kim Min-Jae'nin adını transfer listesinde gören İsmail Kartal, Oğuz Çetin'e Güney Koreli futbolcunun alınması için özel talepte bulundu.
İsmail Kartal'ın "Fenerbahçe'yi ve ligimizi yakından biliyor! Bu sezon bize Skriniar ile birlikte çok büyük katkı verir, savunma problemi ortadan kalkar" sözleri üzeirine yönetim, Kim Min-Jae'nin bonservisine sahip olan Bayern Münih ile görüşmeleri ilerletme kararı aldı.
25 MİLYON EURO BONSERVİS
12 MİLYON EURO MAAŞ
Fenerbahçe'de 2021-2022 İsmail Kartal ile Vitor Pereira sonrası çalışan Kim Min-Jae için Bayern Münih 25 milyon euro bonservis talep ediyor. 29 yaşındaki futbolcunun 12 milyon euroluk maaş talebi bulunuyor. Sarı-lacivertli yönetim bu rakamları düşürerek, Güney Kore Milli Takımı'nda bulunan Kim Min-Jae'ye Dünya Kupası sonrası imza attırmayı planlıyor.
FENERAHÇE'DE 40 MAÇ OYNADI!
29 yaşındaki Güney Koreli stoper Kim Min-Jae, 2022 yılında Fenerbahçe'den Napoli'ye 19 milyon euroya transfer olmuştu. Bayern Münih ise başarılı stoper için kasasından 50 milyon euro çıkarmak zorunda kalmıştı.
Geride kalan sezonda 37 maçta forma giyen Kim Min-Jae 1 gol atarken 1 de asist yaptı.
Fenerbahçe'de 40 maça çıkan Kim Min-Jae, 1 kez fileleri havalandırmayı başardı.