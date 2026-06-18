18 Haziran
Çekya-Güney Afrika
19:00
18 Haziran
İsviçre-Bosna Hersek
22:00
19 Haziran
Kanada-Katar
01:00
19 Haziran
Meksika-Güney Kore
04:00
18 Haziran
IFK Goeteborg-Vaalerenga
18:00

İsmail Kartal'dan Kim Min-Jae transferi için özel talep!

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine geri dönen İsmail Kartal, savunmaya Bayern Münih'ten Kim Min Jae transferini istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Haziran 2026 14:37
Haber: Sporx.com
İsmail Kartal'dan Kim Min-Jae transferi için özel talep!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
SPORX ÖZEL | Fenerbahçe'de teknik direktörlük göreve İsmail Kartal'ın getirilmesinin ardından, tecrübeli teknik adamın defans hattına istediği transfer ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İSMAİL KARTAL'DAN TALEP

Sarı-lacivertli takımda futbol direktörü Oğuz Çetin, anlaşma sonrası İsmail Kartal'a transfer litesini gönderdi. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Kim Min-Jae'nin adını transfer listesinde gören İsmail Kartal, Oğuz Çetin'e Güney Koreli futbolcunun alınması için özel talepte bulundu.

İsmail Kartal'ın "Fenerbahçe'yi ve ligimizi yakından biliyor! Bu sezon bize Skriniar ile birlikte çok büyük katkı verir, savunma problemi ortadan kalkar" sözleri üzeirine yönetim, Kim Min-Jae'nin bonservisine sahip olan Bayern Münih ile görüşmeleri ilerletme kararı aldı.

25 MİLYON EURO BONSERVİS
12 MİLYON EURO MAAŞ

Fenerbahçe'de 2021-2022 İsmail Kartal ile Vitor Pereira sonrası çalışan Kim Min-Jae için Bayern Münih 25 milyon euro bonservis talep ediyor. 29 yaşındaki futbolcunun 12 milyon euroluk maaş talebi bulunuyor. Sarı-lacivertli yönetim bu rakamları düşürerek, Güney Kore Milli Takımı'nda bulunan Kim Min-Jae'ye Dünya Kupası sonrası imza attırmayı planlıyor.

FENERAHÇE'DE 40 MAÇ OYNADI!

29 yaşındaki Güney Koreli stoper Kim Min-Jae, 2022 yılında Fenerbahçe'den Napoli'ye 19 milyon euroya transfer olmuştu. Bayern Münih ise başarılı stoper için kasasından 50 milyon euro çıkarmak zorunda kalmıştı.

Geride kalan sezonda 37 maçta forma giyen Kim Min-Jae 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

Fenerbahçe'de 40 maça çıkan Kim Min-Jae, 1 kez fileleri havalandırmayı başardı.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.