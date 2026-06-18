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Alex'ten İsmail Kartal'a destek mesajı!

Fenerbahçe'nin İsmail Kartal paylaşımına yorum yapan kulüp efsanesi Alex de Souza, tecrübeli teknik adama başarı dileklerinde bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Haziran 2026 15:12 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2026 15:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Alex'ten İsmail Kartal'a destek mesajı!
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal için yaptığı paylaşım, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Paylaşıma yorum yapan Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza, İsmail Kartal'a destek mesajı gönderdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "ÇOK BAŞARILAR İSMAİL HOCA"

Brezilyalı futbol adamı, Fenerbahçe'nin paylaşımının altına yaptığı yorumda, "Çok başarılar İsmail Hoca!" ifadelerini kullandı.



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