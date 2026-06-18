Alex'ten İsmail Kartal'a destek mesajı!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal için yaptığı paylaşım, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından yoğun ilgi gördü.
Paylaşıma yorum yapan Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza, İsmail Kartal'a destek mesajı gönderdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "ÇOK BAŞARILAR İSMAİL HOCA"
Brezilyalı futbol adamı, Fenerbahçe'nin paylaşımının altına yaptığı yorumda, "Çok başarılar İsmail Hoca!" ifadelerini kullandı.
Paylaşıma yorum yapan Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza, İsmail Kartal'a destek mesajı gönderdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "ÇOK BAŞARILAR İSMAİL HOCA"
Brezilyalı futbol adamı, Fenerbahçe'nin paylaşımının altına yaptığı yorumda, "Çok başarılar İsmail Hoca!" ifadelerini kullandı.