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Mason Greenwood çıkmazı!

Roma'nın, Marsilya'dan kadrosuna katmak istediği Mason Greenwood konusunda büyük bir çıkmaz yaşanıyor. İşte ayrıntılar...

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Haziran 2026 15:42
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Mason Greenwood çıkmazı!
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Marsilya forması giyen Mason Greenwood'un geleceğiyle ilgili belirsizlik devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla UEFA, Marsilya'nın oyuncu satışı yaparak kaynak yaratması gerektiğini duyurdu. Fransız ekibinde ayrılığı en olası isimlerden biri olarak İngiliz yıldız Mason Greenwood ön plana çıkıyor.

BEKLENTİ 50 MİLYON EURO

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Mason Greenwood için daha önce 55 milyon euro isteyen Marsilya'nın, bu gelişme sonrası 45 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonusu kabul edebileceği öne sürüldü.

ROMA İLGİLENİYOR ANCAK...

Mason Greenwood için İtalya Serie A'dan Roma'nın ilgisi devam ediyor. Ancak Roma'nın da temmuz ayı başına kadar gelir elde etmesi gerekiyor.

SATIŞ SÖZ KONUSU OLABİLİR

Roma'nın, Marsilya'da yaşanan gelişme sonrası 24 yaşındaki futbolcuyu için girişimlerini sıklaştırabileceği ve Greenwood için takımdan önemli bir satışı göze alabileceği öne sürüldü.

ROMA'NIN HAZIRLADIĞI SON TEKLİF

Mason Greenwood için toplamda 40 milyon euro'yu gözden çıkaran Roma'nın düşündüğü son teklif şu şekilde:

-5 milyon euro kiralama bedeli
-25 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu [İlk maçında devreye girecek.]
-10 milyon euro bonus

ATLETICO TAKİPTE

Öte yandan İtalyan basınında yer alan haberde, Atletico Madrid'in de Greenwood için süreci yakından takip ettiği kaydedildi.

SEZON PERFORMANSI

Marsilya'da geçen sezon 45 maçta süre bulan Greenwood, 26 gol attı ve 11 asist yaptı.

MANU'YA PAY GİDECEK

Manchester United, Mason Greenwood'un haklarının yüzde 40'ını elinde bulunduruyor. Marsilya, Greenwood'un satışından elde edeceği rakamdan İngiliz ekibine bu payı ödeyecek. 

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