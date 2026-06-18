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Vedat Muriqi, Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile prensipte anlaşmaya vardığını duyurdu ve Kosovalı golcünün İstanbul'a geliş saatini duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Haziran 2026 17:34 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2026 17:51
Haber: Sporx.com
Vedat Muriqi, Fenerbahçe'de!
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İkinci Aziz Yıldırım döneminde İsmail Kartal'ı yeniden teknik direktörlüğe getiren Fenerbahçe, ilk transferini yaptı. 

Sarı-Lacivertliler, prensipte anlaşmaya vardığı Kosovalı golcü Vedat Muriqi'nin transferinde son aşamaya geldiğini duyurdu.

İSTANBUL'A GELİYOR! Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamaya göre Muriqi, sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerinin son detaylarını tamamlamak üzere bu akşam İstanbul'a geliyor.

Futbolcuyu taşıyan uçağın saat 21.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne iniş yapacağı belirtildi.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Kulübümüzün prensipte anlaşmaya vardığı futbolcu Vedat Muriqi, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerinin son aşamasını tamamlamak üzere bu akşam İstanbul'a gelecektir.

Vedat Muriqi'yi taşıyan uçak, bu akşam saat 21.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne iniş yapacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

3+1 YILLIK İMZA

Herhangi bir sorun yaşanmaması halinde oyuncunun 3+1 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?

Vedat Muriqi, 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe forması giymiş ve bir sezon sarı-lacivertli ekipte yer almıştı. Bu süreçte 36 maçta görev alan Kosovalı forvet 17 gol atıp 7 asist üretmişti.

KARİYERİ

Kosovalı golcü, bu sezon küme düşen Mallorca ile Mbappe'nin ardından 23 golle krallık yarışını ikinci sırada tamamladı.

Kariyerinde daha önce Giresunspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe formalarını terletmiş oyuncu Türkiye'ye geri döndü.   

 

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