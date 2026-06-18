18 Haziran
Çekya-Güney Afrika
19:00
18 Haziran
İsviçre-Bosna Hersek
22:00
19 Haziran
Kanada-Katar
01:00
19 Haziran
Meksika-Güney Kore
04:00
18 Haziran
IFK Goeteborg-Vaalerenga
1-021'

1. Lig ekiplerinden Kayserispor transferde gaza bastı

Kayserispor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılar, Lois Diony başta olmak üzere Ahmet Oğuz, Thiam ve Soner Gönül için temaslarını sürdürüyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Haziran 2026 17:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
1. Lig ekiplerinden Kayserispor transferde gaza bastı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Kayserispor'da transfer hareketliliği hız kazandı. 1. Lig ekiplerinden sarı-kırmızılılar, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TRANSFERDE YOĞUN MESAİ

Sarı-kırmızılı yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda birçok futbolcuyla temas kurdu. Kayserispor'un, Kocaelispor forması giyen Ahmet Oğuz, eski oyuncusu Thiam, Manisa FK'nın Fransız golcüsü Lois Pablo Diony ve Samsunspor'un sol beki Soner Gönül ile görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi.

ÖNCELİK LOIS DIONY

Transfer listesinin üst sıralarında yer alan Lois Pablo Diony için çalışmalarını yoğunlaştıran Kayserispor, golcü oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar, bu transferi kısa süre içinde sonuçlandırmayı planlıyor.

TEMASLAR DEVAM EDİYOR

Ahmet Oğuz, Thiam ve Soner Gönül için de görüşmelerini sürdüren Kayserispor yönetimi, transfer sürecini titizlikle yürütüyor. Sarı-kırmızılılarda yeni sezon kadrosunun önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.