1. Lig ekiplerinden Kayserispor transferde gaza bastı

Kayserispor'da transfer hareketliliği hız kazandı. 1. Lig ekiplerinden sarı-kırmızılılar, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TRANSFERDE YOĞUN MESAİ
Sarı-kırmızılı yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda birçok futbolcuyla temas kurdu. Kayserispor'un, Kocaelispor forması giyen Ahmet Oğuz, eski oyuncusu Thiam, Manisa FK'nın Fransız golcüsü Lois Pablo Diony ve Samsunspor'un sol beki Soner Gönül ile görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi.
ÖNCELİK LOIS DIONY
Transfer listesinin üst sıralarında yer alan Lois Pablo Diony için çalışmalarını yoğunlaştıran Kayserispor, golcü oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar, bu transferi kısa süre içinde sonuçlandırmayı planlıyor.
TEMASLAR DEVAM EDİYOR
Ahmet Oğuz, Thiam ve Soner Gönül için de görüşmelerini sürdüren Kayserispor yönetimi, transfer sürecini titizlikle yürütüyor. Sarı-kırmızılılarda yeni sezon kadrosunun önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
Sarı-kırmızılı yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda birçok futbolcuyla temas kurdu. Kayserispor'un, Kocaelispor forması giyen Ahmet Oğuz, eski oyuncusu Thiam, Manisa FK'nın Fransız golcüsü Lois Pablo Diony ve Samsunspor'un sol beki Soner Gönül ile görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi.
ÖNCELİK LOIS DIONY
Transfer listesinin üst sıralarında yer alan Lois Pablo Diony için çalışmalarını yoğunlaştıran Kayserispor, golcü oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar, bu transferi kısa süre içinde sonuçlandırmayı planlıyor.
TEMASLAR DEVAM EDİYOR
Ahmet Oğuz, Thiam ve Soner Gönül için de görüşmelerini sürdüren Kayserispor yönetimi, transfer sürecini titizlikle yürütüyor. Sarı-kırmızılılarda yeni sezon kadrosunun önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.