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Zaniolo için sürpriz gelişme

Milan, Udinese'nin bonservisini aldığı Nicolo Zaniolo'nun durumunu yakından takip ediyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Haziran 2026 16:33 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2026 16:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Zaniolo için sürpriz gelişme
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Galatasaray'dan Udinese'ye giden Nicolo Zaniolo, transferinin resmileşmesine rağmen gündemden düşmüyor.

MAAŞTA ANLAŞAMADI VE KRİZ ÇIKTI! Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalyan futbolcu, bonservisini alan Udinese ile maaş konusunda henüz anlaşma sağlayamadı ve Zaniolo için Udinese'den ayrılık ihtimali doğdu!

MILAN SÜRECİ TAKİPTE

26 yaşındaki futbolcu ile ilgili bu gelişmenin ardından İtalya'dan dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Zaniolo ile daha önce de ilgilenen Milan, 26 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.

MENAJERİ KULÜP BİNASINDA

Nicolo Zaniolo'nun menajeri Claudio Vigorelli'nin de çarşamba günü Milan kulüp binasının çevresinde görüldüğü ve bu gelişme sonrası Milan iddialarının güçlendiği belirtildi.

Zaniolo'nun İtalyan olmasının Milan kadrosunda olması için bir avantaj olduğu ve yıldız ismin sakatlık şüphesine rağmen kalitesinden şüphe duyulmadığı kaydedildi. İtalyan oyuncunun bu nedenlerle Milan için iyi bir seçenek olabileceği yazıldı.

SÜRECİ YÖNETECEK MÜDÜR YOK!

Öte yandan Milan'da teknik direktörlük görevine Ruben Amorim geldi ancak İtalyan ekibinde transfer süreçlerinde görev alacak yeni bir genel müdür henüz göreve başlamadı. Buna rağmen Zaniolo ile Udinese arasında yaşanan sürecin takip edilmesi gerektiği vurgulandı.

UDINESE PERFORMANSI

Udinese'de 34 maçta süre bulan Nicolo Zaniolo, 6 gol attı ve 6 asist yaptı.

GALATASARAY TAKİP EDİYOR

Galatasaray, Zaniolo'yu Udinese'ye 5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 50 pay hakkıyla gönderdi. Sarı-kırmızılılar, Udinese ve Zaniolo arasında yaşanan süreci yakından takip ediyor.

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