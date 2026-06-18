Zaniolo için sürpriz gelişme

Galatasaray'dan Udinese'ye giden Nicolo Zaniolo, transferinin resmileşmesine rağmen gündemden düşmüyor.
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MILAN SÜRECİ TAKİPTE
26 yaşındaki futbolcu ile ilgili bu gelişmenin ardından İtalya'dan dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.
İtalyan basınında yer alan habere göre, Zaniolo ile daha önce de ilgilenen Milan, 26 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.
MENAJERİ KULÜP BİNASINDA
Nicolo Zaniolo'nun menajeri Claudio Vigorelli'nin de çarşamba günü Milan kulüp binasının çevresinde görüldüğü ve bu gelişme sonrası Milan iddialarının güçlendiği belirtildi.
Zaniolo'nun İtalyan olmasının Milan kadrosunda olması için bir avantaj olduğu ve yıldız ismin sakatlık şüphesine rağmen kalitesinden şüphe duyulmadığı kaydedildi. İtalyan oyuncunun bu nedenlerle Milan için iyi bir seçenek olabileceği yazıldı.
SÜRECİ YÖNETECEK MÜDÜR YOK!
Öte yandan Milan'da teknik direktörlük görevine Ruben Amorim geldi ancak İtalyan ekibinde transfer süreçlerinde görev alacak yeni bir genel müdür henüz göreve başlamadı. Buna rağmen Zaniolo ile Udinese arasında yaşanan sürecin takip edilmesi gerektiği vurgulandı.
UDINESE PERFORMANSI
Udinese'de 34 maçta süre bulan Nicolo Zaniolo, 6 gol attı ve 6 asist yaptı.
GALATASARAY TAKİP EDİYOR
Galatasaray, Zaniolo'yu Udinese'ye 5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 50 pay hakkıyla gönderdi. Sarı-kırmızılılar, Udinese ve Zaniolo arasında yaşanan süreci yakından takip ediyor.
MAAŞTA ANLAŞAMADI VE KRİZ ÇIKTI! Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalyan futbolcu, bonservisini alan Udinese ile maaş konusunda henüz anlaşma sağlayamadı ve Zaniolo için Udinese'den ayrılık ihtimali doğdu!
MILAN SÜRECİ TAKİPTE
26 yaşındaki futbolcu ile ilgili bu gelişmenin ardından İtalya'dan dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.
İtalyan basınında yer alan habere göre, Zaniolo ile daha önce de ilgilenen Milan, 26 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.
MENAJERİ KULÜP BİNASINDA
Nicolo Zaniolo'nun menajeri Claudio Vigorelli'nin de çarşamba günü Milan kulüp binasının çevresinde görüldüğü ve bu gelişme sonrası Milan iddialarının güçlendiği belirtildi.
Zaniolo'nun İtalyan olmasının Milan kadrosunda olması için bir avantaj olduğu ve yıldız ismin sakatlık şüphesine rağmen kalitesinden şüphe duyulmadığı kaydedildi. İtalyan oyuncunun bu nedenlerle Milan için iyi bir seçenek olabileceği yazıldı.
SÜRECİ YÖNETECEK MÜDÜR YOK!
Öte yandan Milan'da teknik direktörlük görevine Ruben Amorim geldi ancak İtalyan ekibinde transfer süreçlerinde görev alacak yeni bir genel müdür henüz göreve başlamadı. Buna rağmen Zaniolo ile Udinese arasında yaşanan sürecin takip edilmesi gerektiği vurgulandı.
UDINESE PERFORMANSI
Udinese'de 34 maçta süre bulan Nicolo Zaniolo, 6 gol attı ve 6 asist yaptı.
GALATASARAY TAKİP EDİYOR
Galatasaray, Zaniolo'yu Udinese'ye 5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 50 pay hakkıyla gönderdi. Sarı-kırmızılılar, Udinese ve Zaniolo arasında yaşanan süreci yakından takip ediyor.