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Galatasaray Kulübünden TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'na ziyaret

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mecit Mert Çetinkaya, Türk basketboluna katkı sağlayacak gelişmeler ve projeler için Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu makamında ziyaret etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Haziran 2026 15:34
Haber: AA, Fotoğraf: TBF
Galatasaray Kulübünden TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'na ziyaret
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Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mecit Mert Çetinkaya, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu makamında ziyaret etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TBF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen ziyarette, Galatasaray MCT Technic Genel Menajeri Özgün Önver ve idari menajer İbrahim Tilki de yer aldı.

Ziyarette Türk basketbolunun gelişimine katkı sağlayacak projeler, altyapı yapılanmaları, sporcu gelişim süreçleri ve modern tesisleşme vizyonu üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Çetinkaya, görüşme sonunda Başkan Türkoğlu'na isminin yazılı olduğu Galatasaray forması hediye etti.

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