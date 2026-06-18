Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, ABD'li basketbolcu Trevion Williams'ın 2026-2027 sezonunda da takımda yer alacağını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "2025-2026 sezonu öncesinde takımımıza katılan oyuncumuz Trevion Williams, 2026-2027 sezonunda da formamız için mücadeleye devam edecek." ifadeleri kullanıldı.
Bahçeşehir Koleji, Williams ile sözleşme uzattı
Bahçeşehir Koleji'nde ABD'li basketbolcu Trevion Williams'ın sözleşmesi uzatıldı.
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