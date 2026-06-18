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Bahçeşehir Koleji, Williams ile sözleşme uzattı

Bahçeşehir Koleji'nde ABD'li basketbolcu Trevion Williams'ın sözleşmesi uzatıldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Haziran 2026 16:27
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Bahçeşehir Koleji, Williams ile sözleşme uzattı
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Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, ABD'li basketbolcu Trevion Williams'ın 2026-2027 sezonunda da takımda yer alacağını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "2025-2026 sezonu öncesinde takımımıza katılan oyuncumuz Trevion Williams, 2026-2027 sezonunda da formamız için mücadeleye devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

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